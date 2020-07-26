https://ria.ru/20200726/1574932169.html
В Подмосковье отметили наименьший прирост случаев COVID-19 за сутки
Прироста COVID-19 за сутки нет в Ненецком и Чукотском АО, наименьший темп в Подмосковье — 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T10:39
2020-07-26T10:39
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
чукотский автономный округ
ненецкий автономный округ
московская область (подмосковье)
общество
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чукотский автономный округ
ненецкий автономный округ
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570836904_0:178:2979:1854_1400x0_80_0_0_1ac4c277061ec855e7d4b9dcf0e0aa06.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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