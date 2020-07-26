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Распространение нового коронавируса
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В Подмосковье отметили наименьший прирост случаев COVID-19 за сутки
Прироста COVID-19 за сутки нет в Ненецком и Чукотском АО, наименьший темп в Подмосковье — 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T10:39
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коронавирус covid-19
чукотский автономный округ
ненецкий автономный округ
московская область (подмосковье)
общество
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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В Подмосковье отметили наименьший прирост случаев COVID-19 за сутки

10:39 26.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Прироста COVID-19 за сутки нет в Ненецком и Чукотском АО, наименьший темп в Подмосковье — 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ - 0%, 2. Московская область - 0,2%, 3. Москва, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Смоленская область, Липецкая область, Забайкальский край - 0,3%, 4. Республика Северная Осетия, Брянская область, Тульская область - 0,4%, 5. Республика Тыва, Орловская область, Новгородская область, Рязанская область, Курская область, Владимирская область, Республика Дагестан, Калининградская область - 0,5%", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Чукотский автономный округНенецкий автономный округМосковская область (Подмосковье)Общество
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