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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200726/1574932039.html
В Армении число случаев COVID-19 достигло 37 317
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 321 и достигло 37 317, еще пять человек скончались, сообщается в РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T10:38
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
армения
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, воз, армения

В Армении число случаев COVID-19 достигло 37 317

10:38 26.07.2020
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкСитуация в Армении в связи с коронавирусом
Ситуация в Армении в связи с коронавирусом
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Ситуация в Армении в связи с коронавирусом. Архивное фото
ЕРЕВАН, 26 июл - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 321 и достигло 37 317, еще пять человек скончались, сообщается в воскресенье на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
В субботу власти республики сообщали о 36 996 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 700 летальных исходах. В рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 12 августа.
"В Армении подтверждены 37 317 случаев коронавируса. Вылечились 26 478 пациентов. Скончались 705 человек", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 9914 пациента, проведены 157 152 теста.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже свыше 15,5 миллиона случаев заражения, свыше 635 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗАрмения
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