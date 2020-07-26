https://ria.ru/20200726/1574931966.html
В России число вылечившихся от COVID-19 пациентов превысило 600 тысяч
Число выписанных после COVID-19 в РФ превысило 600 тысяч (600 250), увеличившись на 3110 человек за сутки, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T10:35
2020-07-26T10:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество