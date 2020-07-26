https://ria.ru/20200726/1574931675.html
В России выявили 5765 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России зарегистрировали 5765 случаев коронавируса, 77 человек умерли, 3110 выписались из больниц, сообщает оперативный штаб по борьбе с... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T10:32
2020-07-26T11:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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https://ria.ru/20200725/1574920985.html
Арсений Новиков
Надоели....
18
aihal21
Сейчас набегут умники, с рассказами о том, что это всё афера, или о том, что где-то на цифре 5 заклнело... Интересно почему они не комментируют, когда по вечерам количество умерших объявляют?
16
44
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. За минувшие сутки в России зарегистрировали 5765 случаев коронавируса, 77 человек умерли, 3110 выписались из больниц, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
При этом у 1427 человек (24,8 процента) заболевание протекает без симптомов.
Новые случаи выявили в 83 регионах. Больше всего их в Москве — 683. Еще 241 случай зафиксировали в Свердловской области, 192 — в Ханты-Мансийском автономном округе, 177 — в Нижегородской области, по 175 — в Санкт-Петербурге и Красноярском крае, 161 — в Иркутской области, 158 — в Мурманской, 144 — в Подмосковье.
Меньше всего новых случаев в Еврейской автономной области и Севастополе — по три. В Ненецком и Чукотском автономных округах новых случаев не отмечено.
Темпы роста заболеваемости в стране за сутки составили 0,7 процента.
Общее число инфицированных достигло 812 485. Скончались за все время 13 269 человек, вылечились — 600 250.
По последним данным ВОЗ
, во всем мире насчитывается 15,5 миллиона инфицированных, 635 тысяч из них умерли. Больше всего заболевших в США — почти четыре миллиона человек. В десятку наиболее подверженных инфекции стран наряду с Соединенными Штатами входят Бразилия, Индия, Россия, ЮАР, Перу, Мексика, Чили, Великобритания и Иран.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф