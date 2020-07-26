В России выявили 5765 новых случаев коронавируса

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. За минувшие сутки в России зарегистрировали 5765 случаев коронавируса, 77 человек умерли, 3110 выписались из больниц, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

При этом у 1427 человек (24,8 процента) заболевание протекает без симптомов.

Новые случаи выявили в 83 регионах. Больше всего их в Москве — 683. Еще 241 случай зафиксировали в Свердловской области, 192 — в Ханты-Мансийском автономном округе, 177 — в Нижегородской области, по 175 — в Санкт-Петербурге и Красноярском крае, 161 — в Иркутской области, 158 — в Мурманской, 144 — в Подмосковье.

Меньше всего новых случаев в Еврейской автономной области и Севастополе — по три. В Ненецком и Чукотском автономных округах новых случаев не отмечено.

Темпы роста заболеваемости в стране за сутки составили 0,7 процента.

Общее число инфицированных достигло 812 485. Скончались за все время 13 269 человек, вылечились — 600 250.

По последним данным ВОЗ , во всем мире насчитывается 15,5 миллиона инфицированных, 635 тысяч из них умерли. Больше всего заболевших в США — почти четыре миллиона человек. В десятку наиболее подверженных инфекции стран наряду с Соединенными Штатами входят Бразилия, Индия, Россия, ЮАР, Перу, Мексика, Чили, Великобритания и Иран.