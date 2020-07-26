МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Берлине автомобиль въехал в толпу людей, сообщают пожарные в Twitter.
Инцидент произошел в районе Шарлоттенбург, рядом с Харденбергплатц. Машина съехала с дороги и выехала на тротуар. По данным пожарных, пострадали семь человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
Полиция на месте ДТП в районе Шарлоттенбург в Берлине
"Полиция занялась выяснением причин инцидента", — говорится в сообщении.
На место прибыли 60 сотрудников пожарной службы, а также спасательные вертолеты.
Водителя автомобиля задержали.
"Ведется расследование обстоятельств и причин ДТП <...> На данный момент нет признаков того, что он действовал из политических или религиозных побуждений", — заявила полиция Берлина в Twitter.
© Фото : Berliner Feuerwehr Автомобиль врезался в толпу людей в районе Шарлоттенбург в Берлине
© Фото : Berliner Feuerwehr
Автомобиль врезался в толпу людей в районе Шарлоттенбург в Берлине