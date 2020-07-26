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В Берлине автомобиль въехал в толпу
В Берлине автомобиль въехал в толпу людей, сообщают пожарные в Twitter. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T11:45
берлин (город)
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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В Берлине автомобиль въехал в толпу

10:31 26.07.2020 (обновлено: 11:45 26.07.2020)
34900
© REUTERS / Fabrizio BenschАвтомобиль съехал с дороги и выехал на тротуар рядом с Харденбергплатц в районе Шарлоттенбург в Берлине
Автомобиль съехал с дороги и выехал на тротуар рядом с Харденбергплатц в районе Шарлоттенбург в Берлине
© REUTERS / Fabrizio Bensch
Автомобиль съехал с дороги и выехал на тротуар рядом с Харденбергплатц в районе Шарлоттенбург в Берлине
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Берлине автомобиль въехал в толпу людей, сообщают пожарные в Twitter.
Инцидент произошел в районе Шарлоттенбург, рядом с Харденбергплатц. Машина съехала с дороги и выехала на тротуар. По данным пожарных, пострадали семь человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
© REUTERS / Fabrizio BenschПолиция на месте ДТП в районе Шарлоттенбург в Берлине
Автомобиль съехал с дороги и выехал на тротуар рядом с Харденбергплатц в районе Шарлоттенбург в Берлине
© REUTERS / Fabrizio Bensch
Полиция на месте ДТП в районе Шарлоттенбург в Берлине

"Полиция занялась выяснением причин инцидента", — говорится в сообщении.

На место прибыли 60 сотрудников пожарной службы, а также спасательные вертолеты.
Водителя автомобиля задержали.
"Ведется расследование обстоятельств и причин ДТП <...> На данный момент нет признаков того, что он действовал из политических или религиозных побуждений", — заявила полиция Берлина в Twitter.
© Фото : Berliner Feuerwehr Автомобиль врезался в толпу людей в районе Шарлоттенбург в Берлине
Автомобиль съехал с дороги и выехал на тротуар рядом с Харденбергплатц в районе Шарлоттенбург в Берлине
© Фото : Berliner Feuerwehr
Автомобиль врезался в толпу людей в районе Шарлоттенбург в Берлине
56214942260112
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Берлин (город)В мире
Популярные комментарии
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26 июля, 11:29
AAA A
15201313
Печально.
26 июля, 10:47
Егор Панкратов
5011407
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