Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах

Как рассказала в Tik-Tok блогерша под ником aliin.b, Куценко сначала предложил ей встретиться в кафе, а затем позвал "на полчасика в отель", но она отказалась. Она пояснила, что хотела встретиться с актером в людном месте, чтобы уличить его в манипуляторстве и поднять эту "актуальную" тему, либо просто посидеть с Куценко и друзьями в баре. По словам блогерши, после публикации видео Куценко связался с ней и заявил, что речь шла просто о встрече.