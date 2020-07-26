https://ria.ru/20200726/1574931507.html
Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах
Актер Гоша Куценко прокомментировал в Instagram появившийся в Сети ролик, в котором блогерша заявила, что артист позвал ее "в отель". РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T10:28
2020-07-26T14:01
культура
россия
шоу-бизнес
гоша куценко
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https://ria.ru/20200507/1571099144.html
Артур Пирожков
Лысого погонять все любят))
27
Сергей Смирнов
Что-то Гоша часто в новостях стал мелькать. Пиарится ради какого-то нового проекта? Может в политику задумал податься?
25
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/97504/01/975040187_0:0:2732:1537_1400x0_80_0_0_dc9e43f406fecb4e7c203c36c305e40b.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, шоу-бизнес, гоша куценко
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости.
Актер Гоша Куценко
прокомментировал в Instagram
появившийся в Сети ролик, в котором блогерша заявила, что артист позвал ее "в отель".
"Каждый пиарится как может", — говорит Куценко в видео.
Он добавил, что уже год работает над сценарием на тему харассмента в мире кино.
"И я как никто в этой теме. Вот мы и получили шикарный комедийный эпизод", — пояснил артист.
Как рассказала в Tik-Tok блогерша под ником aliin.b, Куценко сначала предложил ей встретиться в кафе, а затем позвал "на полчасика в отель", но она отказалась. Она пояснила, что хотела встретиться с актером в людном месте, чтобы уличить его в манипуляторстве и поднять эту "актуальную" тему, либо просто посидеть с Куценко и друзьями в баре. По словам блогерши, после публикации видео Куценко связался с ней и заявил, что речь шла просто о встрече.