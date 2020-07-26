https://ria.ru/20200726/1574931435.html
Около 1,5 тысячи жителей Варшавы эвакуируют из-за найденной бомбы
Около 1,5 тысячи жителей Варшавы эвакуируют из-за найденной при строительстве метро бомбы, сообщила представитель столичной мэрии Каролина Галецкая. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T10:28
2020-07-26T10:41
варшава
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
варшава, в мире