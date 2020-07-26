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Около 1,5 тысячи жителей Варшавы эвакуируют из-за найденной бомбы
Около 1,5 тысячи жителей Варшавы эвакуируют из-за найденной при строительстве метро бомбы, сообщила представитель столичной мэрии Каролина Галецкая. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T10:41
варшава
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РИА Новости
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варшава, в мире

Около 1,5 тысячи жителей Варшавы эвакуируют из-за найденной бомбы

10:28 26.07.2020 (обновлено: 10:41 26.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПольская полиция
Польская полиция
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Польская полиция. Архивное фото
ВАРШАВА, 26 июл – РИА Новости. Около 1,5 тысячи жителей Варшавы эвакуируют из-за найденной при строительстве метро бомбы, сообщила представитель столичной мэрии Каролина Галецкая.

"Неразорвавшийся боеприпас обнаружен на строительстве второй линии метрополитена", - написала Галецкая в Twitter.

По ее данным, бомба весом 250 килограммов и длиной около двух метров обнаружена в районе улицы Базилианьской варшавского района Броды.
Представитель мэрии уточнила, что эвакуированы будут около 1,5 тысячи человек из восьми прилегающих кварталов. Только после эвакуации к работе приступят саперы.
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