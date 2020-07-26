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Распространение нового коронавируса
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В Воронежской области число пациентов с коронавирусом выросло до 10 714
Число новых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Воронежской области за сутки выросло на 91, общее количество заболевших превысило 10,7 тысячи, РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T10:24
распространение нового коронавируса
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, воронежская область

В Воронежской области число пациентов с коронавирусом выросло до 10 714

10:24 26.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 26 июл - РИА Новости. Число новых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Воронежской области за сутки выросло на 91, общее количество заболевших превысило 10,7 тысячи, сообщило правительство региона.
С 21 июля в области ежедневно регистрировалось менее 100 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего, по данным на субботу, в регионе было 10 623 случая COVID. Выздоровели 10 247 пациентов, умерли 88.
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"Воронежская область, 10:08 (мск), воскресенье, 26 июля. Информация оперативного штаба по коронавирусу. Человек с подтверждённым диагнозом: 10 714. Выздоровели: 10 303. Умерли: 88", - говорится в сообщении.
Таким образом, за сутки выявлен 91 новый случай COVID-19. Выздоровели за сутки 56 человек.
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По количеству случаев Воронежская область занимает третье место в ЦФО. В регионе с начала июня наблюдался суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в области шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 случаев COVID-19. С 22 июня этот показатель начал уменьшаться.
Население Воронежской области составляет 2,3 миллиона человек.
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