https://ria.ru/20200726/1574931232.html
В Крыму выявили 27 новых случаев COVID-19
В Крыму за минувшие сутки зарегистрировано 27 случаев коронавирусной инфекции, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T10:23
2020-07-26T10:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
сергей аксенов (политик)
республика крым
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https://ria.ru/20200724/1574885341.html
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529230_0:0:3345:1882_1400x0_80_0_0_81f53d643b34dc806780177997ac75d4.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, сергей аксенов (политик), республика крым