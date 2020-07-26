В Крыму выявили 27 новых случаев COVID-19

"Зарегистрировано 27 случаев коронавирусной инфекции, 13 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, еще 13 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 – при скрининге здоровых лиц", - сообщил Аксенов на своей странице " ВКонтакте ".

По его словам, за истекшие сутки обследовано 2325 человек. При этом всего на текущий период в республике зарегистрировано 1104 случая новой коронавирусной инфекции, выздоровевших – 827 человек, в том числе семеро за последние сутки.