Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200726/1574931232.html
В Крыму выявили 27 новых случаев COVID-19
В Крыму за минувшие сутки зарегистрировано 27 случаев коронавирусной инфекции, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T10:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
сергей аксенов (политик)
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529230_0:0:3345:1882_1400x0_80_0_0_81f53d643b34dc806780177997ac75d4.jpg
https://ria.ru/20200724/1574885341.html
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529230_0:0:3345:1882_1400x0_80_0_0_81f53d643b34dc806780177997ac75d4.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529230_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_d046ba97a2a66c7c0a1f7502d52de0eb.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529230_336:0:2383:2047_1400x0_80_0_0_8db65e1c467e2c0c092f3f6a35737138.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, сергей аксенов (политик), республика крым

В Крыму выявили 27 новых случаев COVID-19

10:23 26.07.2020
712
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19
Врач в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач в госпитале COVID-19. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. В Крыму за минувшие сутки зарегистрировано 27 случаев коронавирусной инфекции, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Зарегистрировано 27 случаев коронавирусной инфекции, 13 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, еще 13 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 – при скрининге здоровых лиц", - сообщил Аксенов на своей странице "ВКонтакте".

По его словам, за истекшие сутки обследовано 2325 человек. При этом всего на текущий период в республике зарегистрировано 1104 случая новой коронавирусной инфекции, выздоровевших – 827 человек, в том числе семеро за последние сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Разработка вакцины от коронавируса
24 июля, 18:31Распространение нового коронавируса
"Вектор" получил разрешение на клинические испытания вакцины от COVID-19
010201
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииСергей Аксенов (политик)Республика Крым
Рекомендуем
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19
В Воронежской области число пациентов с коронавирусом выросло до 10 714
Окленд, Калифорния
В Калифорнии протестующие подожгли здание суда
Набережная имени В. И. Ленина в Ялте
В МЧС предупредили о сильных дождях в Крыму
Автотрасса
Еще две автотрассы включили в перечень дорог федерального значения
Медали ветеранов Великой Отечественной
В Новосибирске почтальон похитила выплаты для ветеранов к 75-летию Победы
Следственные действия на месте обнаружения тела ребенка в Крыму
Названа причина смерти пропавшего в Крыму ребенка
В больнице
В Севастополе у пациентки больницы обнаружили COVID-19
Врач проводит ежедневный обход-осмотр участника испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве
В депздраве перечислили отличия COVID-19 от гриппа
Анастасия Ивлеева
Ивлеева рассказала подробности о заражении коронавирусом
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
В Подмосковье отметили наименьший прирост случаев COVID-19 за сутки
Автомобиль Следственного комитета РФ
На теле пропавшего в Крыму ребенка не нашли признаков насилия
Машина скорой медицинской помощи
В России за сутки умерли 77 пациентов с COVID-19
Ноутбук
Российский бизнес будет отвечать за работу без аккредитации
Следственные действия на месте обнаружения тела ребенка в Крыму
В Крыму обнаружили тело пропавшего трехлетнего ребенка
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
Путин раскритиковал постановление Рады о местных выборах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:23В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня
01:16СМИ: США могут ввести санкции против Хафтара из-за нефти
01:01Появилось видео спасения тонувшей пермячки живой цепью из 30 человек
00:57Счетная палата проверила расходы Минкомсвязи
00:50Названо заболевание, повышающее риск смерти при коронавирусе в 12 раз
00:38Названы европейские страны с самым доступным бензином
00:25Дегтярев сохраняет возможность полета в космос, сообщили в "КосмоКурсе"
00:18В Петербурге открываются частные музеи, рестораны, ТЦ и аквапарки
00:12В центре "Вектор" начинается испытание на добровольцах вакцины от COVID
00:09Вильфанд предупредил о резком похолодании в центре Европейской России
23:50Бэнкси пожертвовал серию картин благотворительному аукциону
23:37В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:28В Марокко закроют восемь городов из-за ситуации с коронавирусом
23:27Греция проведет военные учения вблизи спорных с Турцией территорий
23:18Байден опережает Трампа по голосам в трех ключевых штатах, показал опрос
23:05Турция поприветствовала прекращение огня в Донбассе
22:57Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в $10 тысяч
22:50Стюардесса рассказала, почему не стоит использовать наушники в самолете
22:45Кадыров ответил на обвинения США в нарушении прав человека в Чечне
22:45Трамп объявил режим ЧС в Техасе из-за урагана "Ханна"
Лента новостейМолния