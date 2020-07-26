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В Калифорнии протестующие подожгли здание суда
Протестующие в городе Окленд в американской Калифорнии подожгли здание местного суда, разбили окна полицейского участка и нападали на офицеров полиции. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T10:23
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, окленд, сша, в мире

В Калифорнии протестующие подожгли здание суда

10:23 26.07.2020
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© AP Photo / Noah BergerОкленд, Калифорния
Окленд, Калифорния
© AP Photo / Noah Berger
Окленд, Калифорния. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Протестующие в городе Окленд в американской Калифорнии подожгли здание местного суда, разбили окна полицейского участка и нападали на офицеров полиции.

"Подстрекатели в толпе демонстрантов подожгли здание суда округа Аламеда. Пожалуйста, держитесь вдали от этого района", - написала полиция Окленда в Twitter.

Согласно правоохранителям, демонстранты бросали "опасные снаряды" в офицеров, а также разбили окна полицейского участка и разрисовали граффити стены здания. Некоторые протестующие пытаются снести баррикады, установленные полицией.
По данным местного телеканала KRON, в протестах участвуют около 600 человек. На данный момент ни о каких задержаниях не сообщается.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились втроем, причем один из них наступил афроамериканцу коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаОклендСШАВ мире
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