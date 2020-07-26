https://ria.ru/20200726/1574930893.html
Еще две автотрассы включили в перечень дорог федерального значения
Правительство России расширило перечень автомобильных дорог федерального значения, в него включены еще две автотрассы, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T10:14
2020-07-26T10:14
республика коми
архангельская область
алтайский край
вологодская область
общество
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https://realty.ria.ru/20200721/1574627171.html
1
республика коми
архангельская область
алтайский край
вологодская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/33222/32/332223214_0:232:3013:1927_1400x0_80_0_0_ae7cbd1ea0e0c540cec34e6a05a2f6a8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика коми, архангельская область, алтайский край, вологодская область, общество