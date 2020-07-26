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Еще две автотрассы включили в перечень дорог федерального значения
Правительство России расширило перечень автомобильных дорог федерального значения, в него включены еще две автотрассы, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T10:14
республика коми
архангельская область
алтайский край
вологодская область
общество
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республика коми
архангельская область
алтайский край
вологодская область
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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республика коми, архангельская область, алтайский край, вологодская область, общество

Еще две автотрассы включили в перечень дорог федерального значения

10:14 26.07.2020
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© РИА Новости / Игорь Якунин / Перейти в фотобанкАвтотрасса
Автотрасса
© РИА Новости / Игорь Якунин
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Автотрасса. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Правительство России расширило перечень автомобильных дорог федерального значения, в него включены еще две автотрассы, сообщает пресс-служба кабмина.
"Ещё две автотрассы (Чекшино – Тотьма – Котлас – Куратово и Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан) включены в перечень автомобильных дорог федерального значения. Постановление об этом утвердило правительство", - говорится в сообщении.
Первая дорога длиной более 660 километров проходит по территории Коми, Вологодской и Архангельской областей. Вторая имеет протяжённость более 385 километров и соединяет столицу Алтайского края с пунктом пропуска "Кулунда".
Включение в перечень позволит провести капремонт и реконструкцию отдельных участков на дорогах, а также повысить качество дорожного покрытия. Уточняется, что средства на ремонтные работы поступят из Федерального дорожного фонда.
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Республика КомиАрхангельская областьАлтайский крайВологодская областьОбщество
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