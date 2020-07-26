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В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия силовиками за сутки
Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T10:09
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон

В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия силовиками за сутки

10:09 26.07.2020
2951
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ДНР
Военнослужащий Народной милиции ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Военнослужащий Народной милиции ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В субботу в ДНР сообщили о пяти нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков.
"За истекшие сутки общее количество нарушений... составило три раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь по республике из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных... боеприпасов – 32 единицы", - добавил представитель ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
001054
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскООН
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