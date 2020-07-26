В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия силовиками за сутки

В субботу в ДНР сообщили о пяти нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков.

"За истекшие сутки общее количество нарушений... составило три раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики вели огонь по республике из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.