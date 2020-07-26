В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия силовиками за сутки

ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В субботу в ДНР сообщили о пяти нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков.
"За истекшие сутки общее количество нарушений... составило три раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь по республике из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных... боеприпасов – 32 единицы", - добавил представитель ведомства.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения