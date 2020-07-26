Силовики выпустили по ДНР более 40 мин, заявили в Донецке

"Зафиксированы обстрелы... по направлениям: Каменка (под контролем Киева – ред.) – Васильевка (под контролем ДНР – ред.) - выпущено пять мин калибром 82 миллиметра; Авдеевка (под контролем Киева – ред.) - Крутая Балка (под контролем ДНР – ред.) - выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров", - сказал представитель ДНР в СЦКК.