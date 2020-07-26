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Силовики выпустили по ДНР более 40 мин, заявили в Донецке
Украинские силовики выпустили по самопровозглашенной Донецкой народной республике более 40 мин в воскресенье утром, заявили журналистам в представительстве ДНР... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T10:08
ситуация в днр и лнр
коминтерново
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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ситуация в днр и лнр, коминтерново, сцкк, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), в мире

Силовики выпустили по ДНР более 40 мин, заявили в Донецке

10:07 26.07.2020 (обновлено: 10:08 26.07.2020)
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские силовики выпустили по самопровозглашенной Донецкой народной республике более 40 мин в воскресенье утром, заявили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы... по направлениям: Каменка (под контролем Киева – ред.) – Васильевка (под контролем ДНР – ред.) - выпущено пять мин калибром 82 миллиметра; Авдеевка (под контролем Киева – ред.) - Крутая Балка (под контролем ДНР – ред.) - выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, еще около 30 мин украинские силовики выпустили по селу Коминтерново на юге ДНР, окраинам и пригороду Донецка.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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Ситуация в ДНР и ЛНРКоминтерновоСЦККДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)В мире
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