https://ria.ru/20200726/1574930706.html
Силовики выпустили по ДНР более 40 мин, заявили в Донецке
Украинские силовики выпустили по самопровозглашенной Донецкой народной республике более 40 мин в воскресенье утром, заявили журналистам в представительстве ДНР... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T10:07
2020-07-26T10:08
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коминтерново
донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156243/97/1562439746_0:154:3056:1872_1400x0_80_0_0_07eaf5b0217950e9ab54a069eb9d96f4.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, коминтерново, сцкк, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), в мире