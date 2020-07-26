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Российский бизнес будет отвечать за работу без аккредитации
Ведение предпринимательской деятельности без аккредитации в национальной системе с 27 июля будет относиться к незаконному предпринимательству, соответствующие... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T10:28
экономика
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
экономика

Российский бизнес будет отвечать за работу без аккредитации

10:28 26.07.2020
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CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук
CC0 / StockSnap /
Ноутбук. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Ведение предпринимательской деятельности без аккредитации в национальной системе с 27 июля будет относиться к незаконному предпринимательству, соответствующие изменения вступят в силу в статье 171 УК РФ.
Уголовная ответственность по этой статье теперь будет наступать не только за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии, когда такая лицензия обязательна, но и за осуществление предпринимательской деятельности без аккредитации в национальной системе аккредитации или аккредитации в сфере технического осмотра транспортных средств в случаях, когда такая аккредитация обязательна.
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Условиями наступления ответственности по данной статье являются последствия в виде крупного ущерба гражданам, организациям или государству либо извлечения дохода в крупном размере. Виновные лица могут быть осуждены к различным видам наказания от штрафа до ареста на срок до шести месяцев.
Руководитель экспертного центра "Деловой России" по уголовно-правовой политике Екатерина Авдеева объяснила РИА Новости, что по закону, к аккредитуемым обычно относят услуги по образованию, проведению испытаний (испытательные лаборатории), по клинической диагностике (медлаборатории), услуги по калибровке, по сертификации, поэтому в целом, ужесточение коснется больше не крупных компаний, а сферы услуг и образования.
"Вместе с тем, указанный порядок регулируется отдельным законом, исполнение которого возложено на участников взаимоотношений в данной сфере, включая специально уполномоченный исполнительный орган власти. Как правило, аккредитацию проводят органы по аккредитации, которые осуществляют свою деятельность по определённым правилам и процедурам", - уточнила она.
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Отнесение деятельности без надлежащей аккредитации к незаконной и подпадающей под уголовную ответственность собеседнице агентства не кажется верной, "поскольку фактически ужесточает ответственность за несоблюдение процедур федерального закона уголовно-правовыми репрессиями". "К сожалению, такая же практика используется при отсутствии лицензирования отдельных видов деятельности", - сетует Авдеева.
"Наиболее целесообразной юристам уголовно-правовой направленности кажется уголовная ответственность в случае несоответствия качества предоставляемых услуг, их негативное воздействие, то есть реальная опасность, при оказании услуг в отсутствие лицензии, аккредитации, чем формальное отсутствие разрешительного документа", - рассказала Авдеева.
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