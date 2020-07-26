Российский бизнес будет отвечать за работу без аккредитации

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Ведение предпринимательской деятельности без аккредитации в национальной системе с 27 июля будет относиться к незаконному предпринимательству, соответствующие изменения вступят в силу в статье 171 УК РФ.

Уголовная ответственность по этой статье теперь будет наступать не только за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии, когда такая лицензия обязательна, но и за осуществление предпринимательской деятельности без аккредитации в национальной системе аккредитации или аккредитации в сфере технического осмотра транспортных средств в случаях, когда такая аккредитация обязательна.

Условиями наступления ответственности по данной статье являются последствия в виде крупного ущерба гражданам, организациям или государству либо извлечения дохода в крупном размере. Виновные лица могут быть осуждены к различным видам наказания от штрафа до ареста на срок до шести месяцев.

Руководитель экспертного центра "Деловой России" по уголовно-правовой политике Екатерина Авдеева объяснила РИА Новости, что по закону, к аккредитуемым обычно относят услуги по образованию, проведению испытаний (испытательные лаборатории), по клинической диагностике (медлаборатории), услуги по калибровке, по сертификации, поэтому в целом, ужесточение коснется больше не крупных компаний, а сферы услуг и образования.

"Вместе с тем, указанный порядок регулируется отдельным законом, исполнение которого возложено на участников взаимоотношений в данной сфере, включая специально уполномоченный исполнительный орган власти. Как правило, аккредитацию проводят органы по аккредитации, которые осуществляют свою деятельность по определённым правилам и процедурам", - уточнила она.

Отнесение деятельности без надлежащей аккредитации к незаконной и подпадающей под уголовную ответственность собеседнице агентства не кажется верной, "поскольку фактически ужесточает ответственность за несоблюдение процедур федерального закона уголовно-правовыми репрессиями". "К сожалению, такая же практика используется при отсутствии лицензирования отдельных видов деятельности", - сетует Авдеева.