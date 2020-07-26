Московские экоцентры вернулись с "удаленки" и работают в новом формате

"Девять столичных экоцентров вернулись к работе офлайн, но в новом формате. Теперь чтобы попасть на экскурсию или мастер-класс, надо записаться заранее, так как количество участников ограничено", - говорится в сообщении.
Москвичи и гости столицы смогут вживую увидеть необычные растения, изучить мир животных, птиц и насекомых, принять участие в научных опытах, а также заглянуть в микроскопы и узнать что-нибудь новое, отмечается в сообщении.
"Для москвичей специалисты Мосприроды подготовили более 60 новых очных мероприятий. Среди новшеств — экспозиции, интерактивы, мастер-классы, экскурсионные программы, квесты, конкурсы, литературно-поэтические вечера, викторины, лекции, занятия, выставки, игры и многое другое", - приводятся на сайте слова главы столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского.
Также сотрудники Мосприроды напоминают гостям о необходимых мерах безопасности. "Для посетителей у нас есть маски и термометры. Как и в любом другом учреждении, чтобы войти к нам, нужно измерить температуру и надеть средства индивидуальной защиты. Если у кого-то с собой нет маски, мы ее дадим", - приводятся на сайте слова директора экошколы "Кусково" Романа Бариева.