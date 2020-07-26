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Московские экоцентры вернулись с "удаленки" и работают в новом формате
Девять экоцентров Москвы вернулись с "удаленки" и принимают посетителей очно, но чтобы попасть на экскурсию или мастер-класс, нужно записаться заранее,... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T09:51
мосприрода
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мосприрода, москва, общество

Московские экоцентры вернулись с "удаленки" и работают в новом формате

09:51 26.07.2020
1149
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСеребряно-Виноградный пруд в парке Измайлово
Серебряно-Виноградный пруд в парке Измайлово
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Серебряно-Виноградный пруд в парке Измайлово. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Девять экоцентров Москвы вернулись с "удаленки" и принимают посетителей очно, но чтобы попасть на экскурсию или мастер-класс, нужно записаться заранее, сообщается на сайте мэра Москвы.
"Девять столичных экоцентров вернулись к работе офлайн, но в новом формате. Теперь чтобы попасть на экскурсию или мастер-класс, надо записаться заранее, так как количество участников ограничено", - говорится в сообщении.
Серебряно-Виноградный пруд в парке Измайлово.
26 июня, 13:44Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Магия перемен: какими "фишками" могут удивить экоцентры Москвы
Москвичи и гости столицы смогут вживую увидеть необычные растения, изучить мир животных, птиц и насекомых, принять участие в научных опытах, а также заглянуть в микроскопы и узнать что-нибудь новое, отмечается в сообщении.
"Для москвичей специалисты Мосприроды подготовили более 60 новых очных мероприятий. Среди новшеств — экспозиции, интерактивы, мастер-классы, экскурсионные программы, квесты, конкурсы, литературно-поэтические вечера, викторины, лекции, занятия, выставки, игры и многое другое", - приводятся на сайте слова главы столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского.
Также сотрудники Мосприроды напоминают гостям о необходимых мерах безопасности. "Для посетителей у нас есть маски и термометры. Как и в любом другом учреждении, чтобы войти к нам, нужно измерить температуру и надеть средства индивидуальной защиты. Если у кого-то с собой нет маски, мы ее дадим", - приводятся на сайте слова директора экошколы "Кусково" Романа Бариева.
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МосприродаМоскваОбщество
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