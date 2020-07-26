Дегтярева удивила информация о покупке Хабаровском газа за доллары

"Американский газ законтрактован в долларах до 2025 года. Честно скажу, я этого не знал, и я нахожусь в таком нокдауне из-за этой информации. У меня не было даже представления, что такое еще возможно в 2020 году в России", — заявил Дегтярев на встрече с жителями, видео которой предоставила его пресс-служба.