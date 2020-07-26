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Дегтярева удивила информация о покупке Хабаровском газа за доллары
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на встрече с жителями Советской Гавани заявил, что был сильно удивлен информацией о том, что регион закупает... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T11:19
михаил дегтярев
сахалин
советская гавань
экономика
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Настоящий хозяин края приехал. Думаю, жизнь края и жителей начнёт стремительно и конструктивно налаживаться. Бог в помощь.
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Всё, постепенно, начинает вскрываться. И здесь, по - моему, уже не важно, кто руководил регионом - единоросс или либеральный демократ... Порядок надо наводить!
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сахалин
советская гавань
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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михаил дегтярев, сахалин, советская гавань, экономика

Дегтярева удивила информация о покупке Хабаровском газа за доллары

09:48 26.07.2020 (обновлено: 11:19 26.07.2020)
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© Администрация Хабаровского края / Перейти в фотобанкВрио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
© Администрация Хабаровского края
Перейти в фотобанк
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
ХАБАРОВСК, 26 июл — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на встрече с жителями Советской Гавани заявил, что был сильно удивлен информацией о том, что регион закупает за доллары газ, который американская компания Exxon Neftegas добывает на Сахалине.
Проект "Сахалин-1" реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта с долей 30% выступает Exxon Neftegas Ltd ("Эксон Нефтегаз Лимитед", дочерняя компания ExxonMobil), у "Роснефти" — 20%, у японской Sodeco — 30% и у индийской ONGC — 20%.
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Хабаровский край получает газ с проекта "Сахалин-1" с 2005 года. По соглашению, компания может поставлять региону до трех миллиардов кубометров газа. В 2010 году экс-полпред президента России в ДФО Виктор Ишаев сообщал, что цена на газ законтрактована в размере 54 доллара за кубометр. В 2010 году курс составлял 30,1-30,4 рубля за доллар. В 2005 году он был 27,7-28,7 рубля за доллар. Сейчас курс составляет 71,6 рубля за один доллар.

"Американский газ законтрактован в долларах до 2025 года. Честно скажу, я этого не знал, и я нахожусь в таком нокдауне из-за этой информации. У меня не было даже представления, что такое еще возможно в 2020 году в России", — заявил Дегтярев на встрече с жителями, видео которой предоставила его пресс-служба.

Он пояснил, что этот вопрос обсуждался с министром энергетики России Александром Новаком, который прилетал в Хабаровск в пятницу.
"К 2025 году "Газпром" переходит на снабжение наших ТЭЦ и мощностей, будем топиться российским газом в рублях по нормальным ценам. За это мы просим их переложить устаревшие газопроводы, и они это уже включили в свой план, работы начнутся в следующем году. Как раз за четыре года все переложим и запитаемся от "Газпрома", — сказал Дегтярев.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев на пресс-конференции.
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Ранее сообщалось, что в выходные врио главы региона отправился с рабочей поездкой в Ванинский и Совгаванский районы. Во время переезда из Ванино в Советскую Гавань навстречу автомобилю Дегтярева прошла колонна машин, которые громко сигналили. Врио губернатора развернул автомобиль, вышел к людям и пообщался с ними. После этого он направился в Совгавань.
Как сообщает пресс-служба, в Совгавани врио главы региона также встретился с жителями. Один из вопросов касался высоких тарифов на энергоносители.
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Михаил ДегтяревСахалинСоветская ГаваньЭкономика
Популярные комментарии
Настоящий хозяин края приехал. Думаю, жизнь края и жителей начнёт стремительно и конструктивно налаживаться. Бог в помощь.
26 июля, 10:08
lyuda.terenteva.55
18124106691
Всё, постепенно, начинает вскрываться. И здесь, по - моему, уже не важно, кто руководил регионом - единоросс или либеральный демократ... Порядок надо наводить!
26 июля, 10:01
vvladimsam
20413004825
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