Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Автор знаменитого письма "Не могу поступаться принципами" Нина Андреева умерла на 82-м году жизни, сообщается на сайте незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков.
Она скончалась 24 июля после тяжелой болезни.
© РИА Новости / А. НиколаевАвтор нашумевшей статьи "Не могу поступаться принципами" в газете "Советская Россия", преподаватель Ленинградского технологического института Нина Андреева
Автор нашумевшей статьи "Не могу поступаться принципами" в газете "Советская Россия", преподаватель Ленинградского технологического института Нина Андреева
"Перестало биться сердце пламенного патриота советской Родины, прозорливого политика, несгибаемого большевика, борца против оппортунизма в коммунистическом движении во всех его проявлениях", — говорится в сообщении.
Нина Андреева родилась в 1938 году в Ленинграде. Окончила Ленинградский технологический институт, защитила диссертацию и получила степень кандидата технических наук. С 1972 года преподавала в том же институте.
Известность Андреевой принесло письмо "Не могу поступаться принципами", опубликованное в "Советской России" 13 марта 1988 года. В нем она выразила опасения по поводу политики перестройки. В газете "Правда" письмо назвали "манифестом антиперестроечных сил".
С 1989 года Андреева руководила всесоюзным обществом "Единство — за ленинизм и коммунистические идеалы", позже возглавляла Большевистскую платформу в КПСС, а также Организационный комитет по созыву XXIX Чрезвычайного съезда КПСС. С ноября 1991-го стала лидером незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков.
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