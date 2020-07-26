Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева

"Перестало биться сердце пламенного патриота советской Родины, прозорливого политика, несгибаемого большевика, борца против оппортунизма в коммунистическом движении во всех его проявлениях", — говорится в сообщении.

Нина Андреева родилась в 1938 году в Ленинграде. Окончила Ленинградский технологический институт, защитила диссертацию и получила степень кандидата технических наук. С 1972 года преподавала в том же институте.