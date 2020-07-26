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Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева
Автор знаменитого письма "Не могу поступаться принципами" Нина Андреева умерла на 82-м году жизни, сообщается на сайте незарегистрированной Всесоюзной... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T14:13
нина андреева
россия
кпсс
ссср
общество
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Время доказало её правоту! Мир праху её!
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Выдающийся человек! А ее статья «Не могу поступиться принципами!» навсегда вошла в мировую политическую историю.
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ссср
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2020
РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574929859_0:275:2067:1438_1400x0_80_0_0_86f756e8d7f5928cb7b2b91a5c249acd.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нина андреева, россия, кпсс, ссср, общество

Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева

09:43 26.07.2020 (обновлено: 14:13 26.07.2020)
34112
© РИА Новости / Александр ПоляковПолитический деятель Нина Андреева
Политический деятель Нина Андреева
© РИА Новости / Александр Поляков
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Автор знаменитого письма "Не могу поступаться принципами" Нина Андреева умерла на 82-м году жизни, сообщается на сайте незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков.
Она скончалась 24 июля после тяжелой болезни.
© РИА Новости / А. НиколаевАвтор нашумевшей статьи "Не могу поступаться принципами" в газете "Советская Россия", преподаватель Ленинградского технологического института Нина Андреева
Автор нашумевшей статьи Не могу поступаться принципами в газете Советская Россия, преподаватель Ленинградского технологического института Нина Андреева
© РИА Новости / А. Николаев
Автор нашумевшей статьи "Не могу поступаться принципами" в газете "Советская Россия", преподаватель Ленинградского технологического института Нина Андреева
"Перестало биться сердце пламенного патриота советской Родины, прозорливого политика, несгибаемого большевика, борца против оппортунизма в коммунистическом движении во всех его проявлениях", — говорится в сообщении.
Нина Андреева родилась в 1938 году в Ленинграде. Окончила Ленинградский технологический институт, защитила диссертацию и получила степень кандидата технических наук. С 1972 года преподавала в том же институте.
Известность Андреевой принесло письмо "Не могу поступаться принципами", опубликованное в "Советской России" 13 марта 1988 года. В нем она выразила опасения по поводу политики перестройки. В газете "Правда" письмо назвали "манифестом антиперестроечных сил".
С 1989 года Андреева руководила всесоюзным обществом "Единство — за ленинизм и коммунистические идеалы", позже возглавляла Большевистскую платформу в КПСС, а также Организационный комитет по созыву XXIX Чрезвычайного съезда КПСС. С ноября 1991-го стала лидером незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков.
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85109405433
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Нина АндрееваРоссияКПСССССРОбщество
Популярные комментарии
Время доказало её правоту! Мир праху её!
26 июля, 09:49
ahanatol hristenko
309203015
Выдающийся человек! А ее статья «Не могу поступиться принципами!» навсегда вошла в мировую политическую историю.
26 июля, 10:17
Руслан Тлеуж
256300014
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