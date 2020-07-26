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Врачи в Москве вылечили от коронавируса почти 175 тысяч человек
Ещё 306 пациентов выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, всего врачи вылечили почти 175 тысяч человек, сообщила журналистам... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T09:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
анастасия ракова
москва
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
коронавирус в россии, анастасия ракова , москва

Врачи в Москве вылечили от коронавируса почти 175 тысяч человек

09:26 26.07.2020
654
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Ещё 306 пациентов выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, всего врачи вылечили почти 175 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 306 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 174 721", - сообщила Ракова.
Заммэра напомнила, что вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы или социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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