https://ria.ru/20200726/1574929355.html
Путин прибыл в Кронштадт
Президент Владимир Путин прибыл в Кронштадт на торжества по случаю Дня Военно-морского флота. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T09:15
2020-07-26T10:07
кронштадт
владимир путин
безопасность
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Путин прибыл в Кронштадт на осмотр кораблей перед парадом в честь дня ВМФ
Путин прибыл в Питер, где через пару часов начнется парад ВМФ. Сейчас на катере он осмотрит корабли.
2020-07-26T09:15
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кронштадт, владимир путин, безопасность
КРОНШТАДТ, 26 июл — РИА Новости.
Президент Владимир Путин
прибыл в Кронштадт
на торжества по случаю Дня Военно-морского флота.
На кадрах, показанных в эфире Первого канала
, видно, как он поднялся на катер, на котором подойдет к парадному строю кораблей в Финском заливе.
Главный военно-морской парад традиционно проходит в Санкт-Петербурге. Парадную линию на Неве, у Дворцового моста, воссозданный на исторической верфи первый российский линейный корабль XVI века "Полтава".
Всего в параде примут участие 46 кораблей, катеров и судов, в том числе фрегат "Адмирал Касатонов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", большие десантные и малые ракетные корабли, корветы и подводные лодки, а в воздушной части — более 40 единиц авиационной техники.