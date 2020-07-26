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Путин прибыл в Кронштадт
Президент Владимир Путин прибыл в Кронштадт на торжества по случаю Дня Военно-морского флота. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T10:07
кронштадт
владимир путин
безопасность
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Путин прибыл в Кронштадт на осмотр кораблей перед парадом в честь дня ВМФ
Путин прибыл в Питер, где через пару часов начнется парад ВМФ. Сейчас на катере он осмотрит корабли.
2020-07-26T09:15
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кронштадт, владимир путин, безопасность

Путин прибыл в Кронштадт

09:15 26.07.2020 (обновлено: 10:07 26.07.2020)
1074
КРОНШТАДТ, 26 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин прибыл в Кронштадт на торжества по случаю Дня Военно-морского флота.
На кадрах, показанных в эфире Первого канала, видно, как он поднялся на катер, на котором подойдет к парадному строю кораблей в Финском заливе.
Главный военно-морской парад традиционно проходит в Санкт-Петербурге. Парадную линию на Неве, у Дворцового моста, воссозданный на исторической верфи первый российский линейный корабль XVI века "Полтава".
Всего в параде примут участие 46 кораблей, катеров и судов, в том числе фрегат "Адмирал Касатонов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", большие десантные и малые ракетные корабли, корветы и подводные лодки, а в воздушной части — более 40 единиц авиационной техники.
Корабли ВМФ России на репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота РФ на реке Неве в Санкт-Петербурге
Вчера, 03:21
День Военно-морского флота РФ
36002010
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КронштадтВладимир ПутинБезопасность
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