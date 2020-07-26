Путин прибыл в Кронштадт

Главный военно-морской парад традиционно проходит в Санкт-Петербурге. Парадную линию на Неве, у Дворцового моста, воссозданный на исторической верфи первый российский линейный корабль XVI века "Полтава".

Всего в параде примут участие 46 кораблей, катеров и судов, в том числе фрегат "Адмирал Касатонов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", большие десантные и малые ракетные корабли, корветы и подводные лодки, а в воздушной части — более 40 единиц авиационной техники.