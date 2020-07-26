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Умер актер из "Кошмара на улице вязов" и "От заката до рассвета"
Американский актер Джон Сэксон умер в возрасте 83 лет, сообщает The Hollywood Reporter. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T14:29
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Умер актер из "Кошмара на улице вязов" и "От заката до рассвета"

09:15 26.07.2020 (обновлено: 14:29 26.07.2020)
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CC BY 2.0 / Derek Hatfield / John SaxonАктер Джон Сэксон
Актер Джон Сэксон
CC BY 2.0 / Derek Hatfield / John Saxon
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Американский актер Джон Сэксон умер в возрасте 83 лет, сообщает The Hollywood Reporter.
По словам вдовы артиста Глории, причиной смерти стала пневмония.
Саксон родился 5 августа 1936 года в Нью-Йорке. За 60 лет актерской деятельности он сыграл более чем в 200 фильмах. Наиболее известные его работы — "Аппалуза", "Выход дракона", "Кошмар на улице вязов" (три части — 1984, 1987, 1994) и "От заката до рассвета".
Актер был женат три раза, у него остался сын.
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