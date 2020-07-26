Умер актер из "Кошмара на улице вязов" и "От заката до рассвета"

Саксон родился 5 августа 1936 года в Нью-Йорке. За 60 лет актерской деятельности он сыграл более чем в 200 фильмах. Наиболее известные его работы — "Аппалуза", "Выход дракона", "Кошмар на улице вязов" (три части — 1984, 1987, 1994) и "От заката до рассвета".