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Умер актер из "Кошмара на улице вязов" и "От заката до рассвета"
Американский актер Джон Сэксон умер в возрасте 83 лет, сообщает The Hollywood Reporter. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T09:15
2020-07-26T14:29
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости.
Американский актер Джон Сэксон умер в возрасте 83 лет, сообщает The Hollywood Reporter
.
По словам вдовы артиста Глории, причиной смерти стала пневмония.
Саксон родился 5 августа 1936 года в Нью-Йорке. За 60 лет актерской деятельности он сыграл более чем в 200 фильмах. Наиболее известные его работы — "Аппалуза", "Выход дракона", "Кошмар на улице вязов" (три части — 1984, 1987, 1994) и "От заката до рассвета".
Актер был женат три раза, у него остался сын.