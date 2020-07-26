Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200726/1574929281.html
В России провели более 26,9 миллиона тестов на COVID-19
Более 26,9 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 264... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T09:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779838_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_c927aa68bae156c5c434236332202e6b.jpg
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779838_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_c927aa68bae156c5c434236332202e6b.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779838_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_768e52b00795e61974e64c79318441f7.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779838_814:0:2862:2048_1400x0_80_0_0_c67c614a7e0e2a9e17f83c2bee36d19c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России провели более 26,9 миллиона тестов на COVID-19

09:13 26.07.2020
231
© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие коронавируса
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие коронавируса
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Более 26,9 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 264 тысячи человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 26,9 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 264 980 человек", - говорится в сообщении.
За сутки в России провели 291 тысячу тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
410002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
Рекомендуем
Путин прибыл в Кронштадт на осмотр кораблей перед парадом в честь дня ВМФ
Путин прибыл в Кронштадт
Здание Киевской городской больницы скорой медицинской помощи
На Украине число случаев COVID-19 достигло 64 849
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 99 пациентов с COVID-19
Высоковольтная ЛЭП
В ЛНР восстановили электроснабжение обесточенного из-за обстрела поселка
Врач и пациенты в реанимации госпиталя для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
В Тамбовской области число случаев COVID-19 превысило 5,8 тысячи
Актер Джон Сэксон
Умер актер из "Кошмара на улице вязов" и "От заката до рассвета"
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в Москве вылечили от коронавируса почти 175 тысяч человек
Упаковки с солью
Ученый рассказал, почему россиянам нужно есть меньше соли
Тушение пожара в Соборе Святых Петра и Павла в Нанте, Франция
Волонтер признался в поджоге собора в Нанте
Техас
В Техасе один человек погиб при стрельбе в ходе протестов
Протестующие в Сиэтле
Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 45
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин отметил постепенное восстановление торговли в Москве
Украинский военный
В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
Медик у машины скорой помощи
В Новосибирской области выявили 109 новых случаев COVID-19
Медицинский работник
Во Владимирской области число случаев коронавируса выросло на 29
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:23В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня
01:16СМИ: США могут ввести санкции против Хафтара из-за нефти
01:01Появилось видео спасения тонувшей пермячки живой цепью из 30 человек
00:57Счетная палата проверила расходы Минкомсвязи
00:50Названо заболевание, повышающее риск смерти при коронавирусе в 12 раз
00:38Названы европейские страны с самым доступным бензином
00:25Дегтярев сохраняет возможность полета в космос, сообщили в "КосмоКурсе"
00:18В Петербурге открываются частные музеи, рестораны, ТЦ и аквапарки
00:12В центре "Вектор" начинается испытание на добровольцах вакцины от COVID
00:09Вильфанд предупредил о резком похолодании в центре Европейской России
23:50Бэнкси пожертвовал серию картин благотворительному аукциону
23:37В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:28В Марокко закроют восемь городов из-за ситуации с коронавирусом
23:27Греция проведет военные учения вблизи спорных с Турцией территорий
23:18Байден опережает Трампа по голосам в трех ключевых штатах, показал опрос
23:05Турция поприветствовала прекращение огня в Донбассе
22:57Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в $10 тысяч
22:50Стюардесса рассказала, почему не стоит использовать наушники в самолете
22:45Кадыров ответил на обвинения США в нарушении прав человека в Чечне
22:45Трамп объявил режим ЧС в Техасе из-за урагана "Ханна"
Лента новостейМолния