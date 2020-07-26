В ЛНР восстановили электроснабжение обесточенного из-за обстрела поселка

Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что украинские силовики в субботу обстреляли поселок Золотое-5 у линии соприкосновения в Донбассе, выпустив по нему 10 мин из миномета калибром 120 миллиметров. В результате обстрела без электроснабжения остались 86 абонентов.