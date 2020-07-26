https://ria.ru/20200726/1574929174.html
В ЛНР восстановили электроснабжение обесточенного из-за обстрела поселка
Экстренные службы восстановили электроснабжение подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике поселка Золотое-5 у линии соприкосновения в... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T09:09
2020-07-26T09:09
ситуация в днр и лнр
донбасс
луганская народная республика
вооруженные силы украины
в мире
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донбасс
луганская народная республика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573839524_0:157:3083:1891_1400x0_80_0_0_5f2965e4f9101f1543c79da78c4ea938.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, в мире