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В ЛНР восстановили электроснабжение обесточенного из-за обстрела поселка
Экстренные службы восстановили электроснабжение подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике поселка Золотое-5 у линии соприкосновения в... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T09:09
ситуация в днр и лнр
донбасс
луганская народная республика
вооруженные силы украины
в мире
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353
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ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, в мире

В ЛНР восстановили электроснабжение обесточенного из-за обстрела поселка

09:09 26.07.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВысоковольтная ЛЭП
Высоковольтная ЛЭП
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Высоковольтная ЛЭП. Архивное фото
ЛУГАНСК, 26 июл - РИА Новости. Экстренные службы восстановили электроснабжение подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике поселка Золотое-5 у линии соприкосновения в Донбассе, который был частично обесточен в результате обстрела со стороны ВС Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что украинские силовики в субботу обстреляли поселок Золотое-5 у линии соприкосновения в Донбассе, выпустив по нему 10 мин из миномета калибром 120 миллиметров. В результате обстрела без электроснабжения остались 86 абонентов.
"Электроснабжение восстановлено", - сообщил представитель пресс-службы МЧС ЛНР.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
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