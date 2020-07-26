На Украине число случаев COVID-19 достигло 64 849

КИЕВ, 26 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса на Украине за сутки выросло на 920, до 64 849, умерли еще 15 человек, сообщила в воскресенье система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны.
По состоянию на 26 июля, в стране выявлены 64 849 случаев COVID-19, скончались от инфекции 1 605 человек. Всего выздоровели 35 807 человек, в том числе 310 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.
"За минувшие сутки заболели 67 детей и 63 медработника. Всего с начала пандемии на Украине коронавирусной инфекцией заболели 4 596 детей и 8 337 медработников", - заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов на брифинге в воскресенье.
Больше всего случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Ивано-Франковской области (88), Киеве (95), и Львовской области (130).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,5 миллиона случаев заражения, свыше 635 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.