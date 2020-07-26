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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200726/1574929106.html
На Украине число случаев COVID-19 достигло 64 849
Число выявленных случаев коронавируса на Украине за сутки выросло на 920, до 64 849, умерли еще 15 человек, сообщила в воскресенье система мониторинга... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T10:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
ивано-франковская область
львовская область
киев
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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коронавирус covid-19, воз, ивано-франковская область, львовская область, киев, украина, в мире

На Украине число случаев COVID-19 достигло 64 849

09:07 26.07.2020 (обновлено: 10:29 26.07.2020)
353
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Киевской городской больницы скорой медицинской помощи
Здание Киевской городской больницы скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Киевской городской больницы скорой медицинской помощи. Архивное фото
КИЕВ, 26 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса на Украине за сутки выросло на 920, до 64 849, умерли еще 15 человек, сообщила в воскресенье система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны.
По состоянию на 26 июля, в стране выявлены 64 849 случаев COVID-19, скончались от инфекции 1 605 человек. Всего выздоровели 35 807 человек, в том числе 310 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.
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"За минувшие сутки заболели 67 детей и 63 медработника. Всего с начала пандемии на Украине коронавирусной инфекцией заболели 4 596 детей и 8 337 медработников", - заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов на брифинге в воскресенье.
Больше всего случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Ивано-Франковской области (88), Киеве (95), и Львовской области (130).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,5 миллиона случаев заражения, свыше 635 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗИвано-Франковская областьЛьвовская областьКиевУкраинаВ мире
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