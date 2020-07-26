На Украине число случаев COVID-19 достигло 64 849

По состоянию на 26 июля, в стране выявлены 64 849 случаев COVID-19, скончались от инфекции 1 605 человек. Всего выздоровели 35 807 человек, в том числе 310 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.