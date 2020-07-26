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Распространение нового коронавируса
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В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 99 пациентов с COVID-19
Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 604 человека, у 99 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач Светлана Краснова. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T09:04
распространение нового коронавируса
светлана краснова (врач)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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светлана краснова (врач), коронавирус в россии, москва

В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 99 пациентов с COVID-19

09:04 26.07.2020
385
© РИА Новости . Владимир АстапковичВрач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 604 человека, у 99 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач Светлана Краснова.

"В больнице 604 человека (в том числе 9 - в реанимации), из них: 168 человек с подозрением на COVID/99 случаев подтверждено лабораторно, из них: 3/3 детей, 11/11 беременных, рожениц и родильниц, 2/2 человека в хирургическом отделении, 2/2 пациентов в реанимации (на ИВЛ один)", - написала Краснова в Facebook.

Она добавила, что в больницу поступили 54 человека, из них девять - с коронавирусом. Выписаны 22 пациента, из них четыре - с выздоровлением по COVID-19.
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Распространение нового коронавирусаСветлана Краснова (врач)Коронавирус в РоссииМосква
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