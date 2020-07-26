В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 99 пациентов с COVID-19

"В больнице 604 человека (в том числе 9 - в реанимации), из них: 168 человек с подозрением на COVID/99 случаев подтверждено лабораторно, из них: 3/3 детей, 11/11 беременных, рожениц и родильниц, 2/2 человека в хирургическом отделении, 2/2 пациентов в реанимации (на ИВЛ один)", - написала Краснова в Facebook.