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Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 45
По меньшей мере 45 человек были задержаны в ходе беспорядков в американском Сиэтле, не менее 21 сотрудника правоохранительных органов пострадали, сообщает... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T09:01
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
сиэтл
сша
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, сиэтл, сша, в мире

Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 45

09:01 26.07.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПротестующие в Сиэтле
Протестующие в Сиэтле
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Протестующие в Сиэтле. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. По меньшей мере 45 человек были задержаны в ходе беспорядков в американском Сиэтле, не менее 21 сотрудника правоохранительных органов пострадали, сообщает местная полиция.
Ранее сообщалось о 25 задержанных и трех пострадавших полицейских. Местная полиция объявила происходящее в городе мятежом.
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"Полиция произвела 25 задержаний в связи с сегодняшним мятежом … 21 офицер получил ранения", - говорится в заявлении городской полиции в Twitter, где также отмечается, что большинство из пострадавших полицейских уже вернулись к работе.

Полицейские сообщали, что участники протестов подожгли строительный вагончик и конструкции на территории строящегося центра заключения несовершеннолетних преступников, а также предпринимали попытки взорвать стены полицейского участка. Протестующие продолжают бросать в сотрудников правоохранительных органов камни, бутылки и взрывоопасные вещества, бьют стекла зданий.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились втроем, причем один из них наступил афроамериканцу коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.
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