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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200726/1574928760.html
В Тамбовской области число случаев COVID-19 превысило 5,8 тысячи
Почти 40 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировали за сутки в Тамбовской области, общее количество превысило 5,8 тысячи, сообщила администрация... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T08:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
тамбовская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, тамбовская область

В Тамбовской области число случаев COVID-19 превысило 5,8 тысячи

08:57 26.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач и пациенты в реанимации госпиталя для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Врач и пациенты в реанимации госпиталя для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач и пациенты в реанимации госпиталя для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 26 июл - РИА Новости. Почти 40 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировали за сутки в Тамбовской области, общее количество превысило 5,8 тысячи, сообщила администрация региона.
За сутки в регионе, как сообщается, подтверждены 39 случаев COVID-19. Заболели 18 мужчин и 21 женщина. Возраст заболевших - от 23 до 96 лет. Прибывших из других регионов нет, все заразились в пределах Тамбовской области, контактируя с заболевшими ранее, отмечает администрация.
"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 5805, из них 2024 без клинических проявлений. 4844 выздоровели: 2223 выписаны из стационара, 2621 снят с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, умерло 34", - говорится в сообщении.
На госпитализации в настоящий момент находятся 287 человек, из них диагноз "пневмония" у 251 человека. На карантине на дому наблюдаются 1756 пациентов, из них подтверждённых случаев коронавируса - 640.
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Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииТамбовская область
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