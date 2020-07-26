В Тамбовской области число случаев COVID-19 превысило 5,8 тысячи

Врач и пациенты в реанимации госпиталя для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19. Архивное фото

Врач и пациенты в реанимации госпиталя для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19

ВОРОНЕЖ, 26 июл - РИА Новости. Почти 40 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировали за сутки в Почти 40 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировали за сутки в Тамбовской области , общее количество превысило 5,8 тысячи, сообщила администрация региона.

За сутки в регионе, как сообщается, подтверждены 39 случаев COVID-19. Заболели 18 мужчин и 21 женщина. Возраст заболевших - от 23 до 96 лет. Прибывших из других регионов нет, все заразились в пределах Тамбовской области, контактируя с заболевшими ранее, отмечает администрация.

"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 5805, из них 2024 без клинических проявлений. 4844 выздоровели: 2223 выписаны из стационара, 2621 снят с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, умерло 34", - говорится в сообщении.

На госпитализации в настоящий момент находятся 287 человек, из них диагноз "пневмония" у 251 человека. На карантине на дому наблюдаются 1756 пациентов, из них подтверждённых случаев коронавируса - 640.

Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.