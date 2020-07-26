https://ria.ru/20200726/1574928760.html
В Тамбовской области число случаев COVID-19 превысило 5,8 тысячи
Почти 40 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировали за сутки в Тамбовской области, общее количество превысило 5,8 тысячи, сообщила администрация... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T08:57
2020-07-26T08:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
тамбовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574315762_0:510:2735:2048_1400x0_80_0_0_70acfeb531f3fcfcda909d4da08171eb.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200724/1574885566.html
1
тамбовская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574315762_0:510:2735:2048_1400x0_80_0_0_70acfeb531f3fcfcda909d4da08171eb.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574315762_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_76e5c7d996d9fa1702b3febdcf1f5a2a.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574315762_412:391:2069:2048_1400x0_80_0_0_1abed64cbb226a9106de9859d29c01ce.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, тамбовская область
ВОРОНЕЖ, 26 июл - РИА Новости.
Почти 40 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировали за сутки в Тамбовской области
, общее количество превысило 5,8 тысячи, сообщила администрация региона.
За сутки в регионе, как сообщается, подтверждены 39 случаев COVID-19. Заболели 18 мужчин и 21 женщина. Возраст заболевших - от 23 до 96 лет. Прибывших из других регионов нет, все заразились в пределах Тамбовской области, контактируя с заболевшими ранее, отмечает администрация.
"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 5805, из них 2024 без клинических проявлений. 4844 выздоровели: 2223 выписаны из стационара, 2621 снят с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, умерло 34", - говорится в сообщении.
На госпитализации в настоящий момент находятся 287 человек, из них диагноз "пневмония" у 251 человека. На карантине на дому наблюдаются 1756 пациентов, из них подтверждённых случаев коронавируса - 640.
Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.