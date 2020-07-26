В Техасе один человек погиб при стрельбе в ходе протестов

"В субботу, 25 июля, приблизительно в 21.52 (05.52 мск) офицеры полиции Остина были на месте происшествия … они следили за протестующими, когда раздались выстрелы. Один взрослый мужчина получил огнестрельное ранение. Пострадавший был доставлен в больницу, где была констатирована его смерть", - заявила во время брифинга старший сотрудник полиции Остина Катрина Рэтклифф.