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В Техасе один человек погиб при стрельбе в ходе протестов
Один человек погиб в результате стрельбы в ходе акции протеста в американском городе Остин, штат Техас, сообщает местная полиция. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T08:50
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
сша
техас
в мире
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, сша, техас, в мире

В Техасе один человек погиб при стрельбе в ходе протестов

08:50 26.07.2020
512
© AP Photo / Eric GayТехас
Техас
© AP Photo / Eric Gay
Техас. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Один человек погиб в результате стрельбы в ходе акции протеста в американском городе Остин, штат Техас, сообщает местная полиция.
"В субботу, 25 июля, приблизительно в 21.52 (05.52 мск) офицеры полиции Остина были на месте происшествия … они следили за протестующими, когда раздались выстрелы. Один взрослый мужчина получил огнестрельное ранение. Пострадавший был доставлен в больницу, где была констатирована его смерть", - заявила во время брифинга старший сотрудник полиции Остина Катрина Рэтклифф.
По информации полиции, подозреваемый стрелял из автомобиля, он был задержан.
В ходе инцидента со стрельбой больше никто не пострадал.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились втроем, причем один из них наступил афроамериканцу коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.
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