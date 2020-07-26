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В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T08:49
ситуация в днр и лнр
сцкк
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон

В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков

08:49 26.07.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ЛУГАНСК, 26 июл - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ЛНР заявили об обстреле в субботу со стороны украинских силовиков жилого района подконтрольного республике поселка Золотое-5, в результате чего был поврежден жилой дом.
"За 25 июля... зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ведомства.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 120 миллиметров по подконтрольному республике населенному пункту Золотое-5. По данным представительства ЛНР в СЦКК, украинские силовики выпустили по поселку 10 мин.
Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов
25 июля, 13:36
В ДНР готовы выполнять требования дополнительных мер перемирия
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскООН
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