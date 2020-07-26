В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 26 июл - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ЛНР заявили об обстреле в субботу со стороны украинских силовиков жилого района подконтрольного республике поселка Золотое-5, в результате чего был поврежден жилой дом.
"За 25 июля... зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ведомства.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 120 миллиметров по подконтрольному республике населенному пункту Золотое-5. По данным представительства ЛНР в СЦКК, украинские силовики выпустили по поселку 10 мин.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения