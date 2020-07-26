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Ученый рассказал, почему россиянам нужно есть меньше соли
Россияне в среднем потребляют 12 граммов соли в день при рекомендуемой ВОЗ и Минздравом норме в пять граммов, рассказал руководитель научного направления... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T17:03
россия
соль
сахар
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
воз
хлеб
питание
колбаса
общество
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россия, соль, сахар, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), воз, хлеб, питание, колбаса, общество

Ученый рассказал, почему россиянам нужно есть меньше соли

08:57 26.07.2020 (обновлено: 17:03 26.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений БиятовУпаковки с солью
Упаковки с солью
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Россияне в среднем потребляют 12 граммов соли в день при рекомендуемой ВОЗ и Минздравом норме в пять граммов, рассказал руководитель научного направления "Оптимальное питание" "ФИЦ питания и биотехнологии" Александр Батурин.

"И это максимум, которым следует ограничить суточное потребление соли. А лучше — снизить еще", — приводит слова ученого "Российская газета".

Чрезмерное употребление соли, сахара и также насыщенных жиров, пояснил ученый, может привести к развитию ожирения, диабета, сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний.
Одним из главных источников соли, помимо колбасы, Батурин назвал хлеб. В 300 граммах этого продукта содержится около пяти граммов соли, однако снизить ее непросто: она придает вкус, а также повышает эластичность клейковины и обеспечивает внешнее качество мучного изделия. Низкое содержание клейковины приведет к тому, что хлеб будет крошиться. Много соли содержится в консервированных продуктах, например в квашеной капусте или соленых огурцах. В рассоле есть молочнокислые бактерии, которые полезны для организма, однако большое количество соли нивелирует это.
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Батурин напомнил, что в день необходимо съедать не менее 400 граммов овощей и фруктов. Не стоит забывать и о богатых белком продуктах: говядине, свинине, мясе птицы, яйцах, молоке, а также бобовых.
В прошлом году Министерство здравоохранения изменило рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов. Так, суточная норма соли составлять пять граммов в соответствии с рекомендациями ВОЗ. При этом рекомендуется употреблять йодированную соль — для профилактики тяжелых заболеваний, связанных с недостатком йода.
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