Ученый рассказал, почему россиянам нужно есть меньше соли

"И это максимум, которым следует ограничить суточное потребление соли. А лучше — снизить еще", — приводит слова ученого " Российская газета ".

Батурин напомнил, что в день необходимо съедать не менее 400 граммов овощей и фруктов. Не стоит забывать и о богатых белком продуктах: говядине, свинине, мясе птицы, яйцах, молоке, а также бобовых.