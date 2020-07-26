Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в воскресенье

"Сегодня синоптическую ситуацию будет определять смещающийся с юго-запада теплый атмосферный фронт. Он станет причиной облачной с прояснениями погоды, местами вызовет кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха плюс 23-25, по области плюс 21-26", - сообщил Леус.