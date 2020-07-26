Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в воскресенье

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Кратковременные дожди, грозы и до 25 градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня синоптическую ситуацию будет определять смещающийся с юго-запада теплый атмосферный фронт. Он станет причиной облачной с прояснениями погоды, местами вызовет кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха плюс 23-25, по области плюс 21-26", - сообщил Леус.
Синоптик добавил, что начавшееся накануне повышение температурного фона продолжится, и показания термометров вернутся в рамки климата.
Также, по его словам, в Москве в течение суток может выпасть до 5 миллиметров осадков.
"Ветер юго-западный 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы", - заключил синоптик.