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Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в воскресенье
Кратковременные дожди, грозы и до 25 градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T08:44
михаил леус
москва
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РИА Новости
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михаил леус, москва

Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в воскресенье

08:44 26.07.2020
1622
© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Кратковременные дожди, грозы и до 25 градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня синоптическую ситуацию будет определять смещающийся с юго-запада теплый атмосферный фронт. Он станет причиной облачной с прояснениями погоды, местами вызовет кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха плюс 23-25, по области плюс 21-26", - сообщил Леус.
Синоптик добавил, что начавшееся накануне повышение температурного фона продолжится, и показания термометров вернутся в рамки климата.
Москва-река в районе Берсеневской и Пречистенской набережных
20 июля, 12:08
Умеренно, значит, комфортно. Синоптик о погоде в Москве до конца июля
Также, по его словам, в Москве в течение суток может выпасть до 5 миллиметров осадков.
"Ветер юго-западный 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы", - заключил синоптик.
120110
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Михаил ЛеусМосква
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