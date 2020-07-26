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https://ria.ru/20200726/1574928412.html
В Киргизии за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом
Число выявленных случаев COVID-19 в Киргизии увеличилось на 689 за сутки, 28 человек скончались, сообщили РИА Новости в воскресенье в республиканском штабе по... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T08:43
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
киргизия
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, киргизия, в мире

В Киргизии за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом

08:43 26.07.2020
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БИШКЕК, 26 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в Киргизии увеличилось на 689 за сутки, 28 человек скончались, сообщили РИА Новости в воскресенье в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 26 июля 2020 года по республике зарегистрировано 689 новых случаев СOVID-19 с учетом внебольничной пневмонии, 190 из них - в Бишкеке", - заявил агентству представитель штаба.
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По словам собеседника РИА Новости, за минувшие сутки от коронавируса скончались 28 человек, выздоровели - 1185.
Как добавили в штабе, среди новых зараженных 28 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявлен у 2661 работника медицинской сферы.
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Минздрав Киргизии принял решение об объединении статистики по лабораторно подтвержденным случаям COVID-19 и внебольничной пневмонии, у больных которой тесты на коронавирус отрицательные. Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных COVID-19 в Киргизии возросло до 32 813. Умерли 1277 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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