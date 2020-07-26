В Киргизии за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом

Блокпост на въезде в Бишкек. Архивное фото

Блокпост на въезде в Бишкек

БИШКЕК, 26 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в Киргизии увеличилось на 689 за сутки, 28 человек скончались, сообщили РИА Новости в воскресенье в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

"На 26 июля 2020 года по республике зарегистрировано 689 новых случаев СOVID-19 с учетом внебольничной пневмонии, 190 из них - в Бишкеке", - заявил агентству представитель штаба.

По словам собеседника РИА Новости, за минувшие сутки от коронавируса скончались 28 человек, выздоровели - 1185.

Как добавили в штабе, среди новых зараженных 28 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявлен у 2661 работника медицинской сферы.

Минздрав Киргизии принял решение об объединении статистики по лабораторно подтвержденным случаям COVID-19 и внебольничной пневмонии, у больных которой тесты на коронавирус отрицательные. Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных COVID-19 в Киргизии возросло до 32 813. Умерли 1277 человек.