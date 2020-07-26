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Киргизия получила новую партию российской гумпомощи для борьбы с COVID-19
Киргизия получила из России очередную партию гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе министерства... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T08:18
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, киргизия, в мире

Киргизия получила новую партию российской гумпомощи для борьбы с COVID-19

08:18 26.07.2020
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкСамолет МЧС России в аэропорту Бишкека
Самолет МЧС России в аэропорту Бишкека
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Самолет МЧС России в аэропорту Бишкека. Архивное фото
БИШКЕК, 26 июл - РИА Новости. Киргизия получила из России очередную партию гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе министерства иностранных дел республики.
"Российской Федерацией предоставлена очередная партия гуманитарной помощи, которая доставлена в Бишкек 26 июля специальным бортом министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", - заявил агентству представитель пресс-службы.
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По его словам, гуманитарный груз состоит из медицинского оборудования, лекарственных средств и средств индивидуальной защиты и включает в себя 5 рентгенографических аппаратов, 65 мониторов для анестезиологии и интенсивной терапии с оксометрическим датчиком, 5 мониторов для анестезиологии и интенсивной терапии без оксометрического датчика, 31 аппарат искусственной вентиляции легких и лекарственные препараты: эноксапарин натрия – 49 350 упаковок, олокизумаб – 550 упаковок, а также медицинские маски – 100 000 штук.
Как отметили в МИД, ранее Россия на безвозмездной основе предоставила крупную партию ПЦР-тестов и реагентов для диагностирования коронавирусной инфекции, медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты. Кроме этого, в республику на этой неделе прибыли около 70 российских медиков, которые уже приступили к лечению больных коронавирусом в Бишкеке и Оше.
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На сегодняшний день общее количество выявленных зараженных COVID-19 в Киргизии достигло 32 124. Умерли 1249 человек. По оценкам минздрава страны, эпидемиологическая ситуация в республике остается очень сложной. В столице и регионах развернуты более десяти временных стационаров, так как больницы не справляются с наплывом пациентов. Из-за нехватки медперсонала кабмин страны отозвал из отпусков всех медработников и привлек к лечению COVID-19 студентов старших курсов медицинских вузов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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