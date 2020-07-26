Киргизия получила новую партию российской гумпомощи для борьбы с COVID-19

По его словам, гуманитарный груз состоит из медицинского оборудования, лекарственных средств и средств индивидуальной защиты и включает в себя 5 рентгенографических аппаратов, 65 мониторов для анестезиологии и интенсивной терапии с оксометрическим датчиком, 5 мониторов для анестезиологии и интенсивной терапии без оксометрического датчика, 31 аппарат искусственной вентиляции легких и лекарственные препараты: эноксапарин натрия – 49 350 упаковок, олокизумаб – 550 упаковок, а также медицинские маски – 100 000 штук.

На сегодняшний день общее количество выявленных зараженных COVID-19 в Киргизии достигло 32 124. Умерли 1249 человек. По оценкам минздрава страны, эпидемиологическая ситуация в республике остается очень сложной. В столице и регионах развернуты более десяти временных стационаров, так как больницы не справляются с наплывом пациентов. Из-за нехватки медперсонала кабмин страны отозвал из отпусков всех медработников и привлек к лечению COVID-19 студентов старших курсов медицинских вузов.