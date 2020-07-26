https://ria.ru/20200726/1574927885.html
Число случаев коронавируса в мире превысило 16 миллионов
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире превысило 16 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T08:08
2020-07-26T08:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
университет джонса хопкинса
сша
в мире
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1
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572099606_0:0:2814:1583_1400x0_80_0_0_ec23ce20f3a70921bf859f5b691c3165.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, сша, в мире