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Распространение нового коронавируса
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Число случаев коронавируса в мире превысило 16 миллионов
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире превысило 16 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T08:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
университет джонса хопкинса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, сша, в мире

Число случаев коронавируса в мире превысило 16 миллионов

08:08 26.07.2020
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкЛюди в парке дель Ретиро в Мадриде
Люди в парке дель Ретиро в Мадриде
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
Люди в парке дель Ретиро в Мадриде. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире превысило 16 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, по состоянию на 08.00 мск число случаев заражения в мире достигло 16 046 986, скончались 644 528 пациентов с подтвержденным COVID-19. После заражения выздоровели 9 262 520 человек.
Наибольшее число случаев заражения COVID-19 выявлено в США - там за все время коронавирусом заразился 4 178 021 человек, скончались более 146 тысяч.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Университет Джонса ХопкинсаСШАВ мире
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