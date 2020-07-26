Матвиенко поздравила военных моряков с Днем ВМФ

"На протяжении всей своей славной истории Военно-морской флот самоотверженно служит российскому государству. Мы отдаем дань уважения всем поколениям храбрых защитников Отечества, отстоявшим его свободу и независимость в многочисленных морских баталиях, окончившихся триумфом русского оружия", - говорится в поздравлении.

Спикер заверила, что сегодня "благодаря безупречной выучке и дисциплине военные моряки активно осваивают новейшие, не имеющие аналогов в мире образцы уникальной техники и вооружений, эффективно решают самые сложные задачи".

"Уверена, что и в дальнейшем личный состав всех подразделений ВМФ России будет грамотно и честно выполнять свой долг, хранить верность присяге и морскому братству", - заключила Матвиенко.

День Военно-морского флота (ВМФ) отмечается в России в последнее воскресенье июля на основании указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации". В 2020 году он приходится на 26 июля.