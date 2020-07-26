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Матвиенко поздравила военных моряков с Днем ВМФ
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила военных моряков с их профессиональным праздником - Днем Военно-морского флота. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T08:05
россия
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россия, валентина матвиенко, безопасность

Матвиенко поздравила военных моряков с Днем ВМФ

08:05 26.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила военных моряков с их профессиональным праздником - Днем Военно-морского флота.
"На протяжении всей своей славной истории Военно-морской флот самоотверженно служит российскому государству. Мы отдаем дань уважения всем поколениям храбрых защитников Отечества, отстоявшим его свободу и независимость в многочисленных морских баталиях, окончившихся триумфом русского оружия", - говорится в поздравлении.
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Спикер заверила, что сегодня "благодаря безупречной выучке и дисциплине военные моряки активно осваивают новейшие, не имеющие аналогов в мире образцы уникальной техники и вооружений, эффективно решают самые сложные задачи".
"Уверена, что и в дальнейшем личный состав всех подразделений ВМФ России будет грамотно и честно выполнять свой долг, хранить верность присяге и морскому братству", - заключила Матвиенко.
День Военно-морского флота (ВМФ) отмечается в России в последнее воскресенье июля на основании указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации". В 2020 году он приходится на 26 июля.
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РоссияВалентина МатвиенкоБезопасность
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