Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200726/1574927734.html
Рейс Москва — Улан-Удэ сел в Иркутске из-за закурившего пассажира
Самолет авиакомпании "Победа" рейсом Москва — Улан-Удэ совершил вынужденную посадку в Иркутске из-за закурившего пассажира, сообщил РИА Новости знакомый с... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T16:40
победа (авиакомпания)
москва
иркутск
улан-удэ
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155735/67/1557356725_0:80:1519:934_1400x0_80_0_0_fb9e6436657e403b94bd70abbc76f07b.jpg
https://ria.ru/20180917/1528693874.html
А не проще было, высадить пассажира, без посадки на землю?
29
Курильщики такие эгоисты, никогда не думают, что смрад от их дыма вредит окружающим и вот ещё один не подумал, за что и поплатился.
19
8
москва
иркутск
улан-удэ
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155735/67/1557356725_0:80:1519:934_1400x0_80_0_0_fb9e6436657e403b94bd70abbc76f07b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155735/67/1557356725_85:0:1436:1013_1400x0_80_0_0_87100891f693d409f23e00db346b6161.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155735/67/1557356725_254:0:1267:1013_1400x0_80_0_0_1ca013094cf62312271cc3468d509962.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
победа (авиакомпания), москва, иркутск, улан-удэ, происшествия

Рейс Москва — Улан-Удэ сел в Иркутске из-за закурившего пассажира

07:57 26.07.2020 (обновлено: 16:40 26.07.2020)
9995
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Самолет авиакомпании "Победа" рейсом Москва — Улан-Удэ совершил вынужденную посадку в Иркутске из-за закурившего пассажира, сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник и подтвердила представитель компании.

"В ночь на воскресенье самолет, выполняющий рейс Москва — Улан-Удэ, совершил вынужденную посадку в Иркутске для передачи полиции деструктивного пассажира, закурившего на борту и создавшего угрозу безопасности полету", — сказал источник агентства.

Представитель компании подтвердила РИА Новости эту информацию.
"Время стоянки в Иркутске составило 25 минут, был проведен тщательный досмотр на предмет тлеющего пепла и окурка для исключения риска возгорания. Компания сожалеет о доставленных неудобствах и потерянном времени клиентов, но безопасность полета — главный приоритет, и любой риск должен быть исключен", — сказала представитель "Победы".
Она также добавила, что все расходы за вынужденную стоянку взыщут с закурившего пассажира.
Кабина самолета. Архивное фото
17 сентября 2018, 12:19
Пассажир рейса Анталия - Минводы во время полета закурил в туалете
651221263
Обсудить 8
Победа (авиакомпания)МоскваИркутскУлан-УдэПроисшествия
Популярные комментарии
А не проще было, высадить пассажира, без посадки на землю?
26 июля, 08:32
Ingvar Eisen
7191002
Курильщики такие эгоисты, никогда не думают, что смрад от их дыма вредит окружающим и вот ещё один не подумал, за что и поплатился.
26 июля, 11:08
Odaving .
1400005
Рекомендуем
Автомобиль съехал с дороги и выехал на тротуар рядом с Харденбергплатц в районе Шарлоттенбург в Берлине
В Берлине автомобиль въехал в толпу
Камера сняла, как в Москве мужчина выпрыгнул из багажника мчащегося авто
Камера сняла, как в Москве мужчина выпрыгнул из багажника мчащегося авто
Набережная реки Кама в Перми
В Перми около 30 человек спасли тонувшую женщину
Сотрудники правоохранительных органов в Афганистане
В Афганистане при взрыве погибли пять силовиков
Автомобиль Следственного комитета РФ
Под Белгородом жена сбросила мужа в выгребную яму и залила бетоном
Золотой слиток
У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу
Актриса Лариса Гузеева
Гузеева назвала худший фильм всех времен и народов
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
Путин раскритиковал постановление Рады о местных выборах
Тушение пожара в Соборе Святых Петра и Павла в Нанте, Франция
Волонтер признался в поджоге собора в Нанте
Строительство газопровода Северный поток-2
Die Welt: США угрожают европейским подрядчикам "Северного потока — 2"
Ополченец ДНР
ДНР и ЛНР полностью прекращают боевые действия с 27 июля
Флаг Израиля
Эксперт оценил перспективы строительства израильского газопровода в ЕС
Следственные действия на месте обнаружения тела ребенка в Крыму
В Крыму обнаружили тело пропавшего трехлетнего ребенка
Полицейский спецназ в автономной зоне Сиэтла, США
В Сиэтле полиция объявила беспорядки мятежом
ДТП на 1023 километре трассы М-5 Урал в Красноярском районе Самарской области
В Самарской области два человека погибли в ДТП с грузовиком на трассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16СМИ: США могут ввести санкции против Хафтара из-за нефти
01:01Появилось видео спасения тонувшей пермячки живой цепью из 30 человек
00:57Счетная палата проверила расходы Минкомсвязи
00:50Названо заболевание, повышающее риск смерти при коронавирусе в 12 раз
00:38Названы европейские страны с самым доступным бензином
00:25Дегтярев сохраняет возможность полета в космос, сообщили в "КосмоКурсе"
00:18В Петербурге открываются частные музеи, рестораны, ТЦ и аквапарки
00:12В центре "Вектор" начинается испытание на добровольцах вакцины от COVID
00:09Вильфанд предупредил о резком похолодании в центре Европейской России
23:50Бэнкси пожертвовал серию картин благотворительному аукциону
23:37В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
23:28В Марокко закроют восемь городов из-за ситуации с коронавирусом
23:27Греция проведет военные учения вблизи спорных с Турцией территорий
23:18Байден опережает Трампа по голосам в трех ключевых штатах, показал опрос
23:05Турция поприветствовала прекращение огня в Донбассе
22:57Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в $10 тысяч
22:50Стюардесса рассказала, почему не стоит использовать наушники в самолете
22:45Кадыров ответил на обвинения США в нарушении прав человека в Чечне
22:45Трамп объявил режим ЧС в Техасе из-за урагана "Ханна"
22:35Зюганов сравнил политические партии с пчелиным роем
Лента новостейМолния