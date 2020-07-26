Рейс Москва — Улан-Удэ сел в Иркутске из-за закурившего пассажира

"В ночь на воскресенье самолет, выполняющий рейс Москва — Улан-Удэ, совершил вынужденную посадку в Иркутске для передачи полиции деструктивного пассажира, закурившего на борту и создавшего угрозу безопасности полету", — сказал источник агентства.