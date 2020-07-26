https://ria.ru/20200726/1574927734.html
Рейс Москва — Улан-Удэ сел в Иркутске из-за закурившего пассажира
Самолет авиакомпании "Победа" рейсом Москва — Улан-Удэ совершил вынужденную посадку в Иркутске из-за закурившего пассажира, сообщил РИА Новости знакомый с... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T07:57
2020-07-26T16:40
победа (авиакомпания)
москва
иркутск
улан-удэ
происшествия
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https://ria.ru/20180917/1528693874.html
Ingvar Eisen
А не проще было, высадить пассажира, без посадки на землю?
29
Odaving .
Курильщики такие эгоисты, никогда не думают, что смрад от их дыма вредит окружающим и вот ещё один не подумал, за что и поплатился.
19
8
москва
иркутск
улан-удэ
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155735/67/1557356725_0:80:1519:934_1400x0_80_0_0_fb9e6436657e403b94bd70abbc76f07b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
победа (авиакомпания), москва, иркутск, улан-удэ, происшествия