В Кузбассе три человека пострадали при столкновении двух автобусов

КЕМЕРОВО, 26 июл - РИА Новости. Три человека пострадали при столкновении автобуса и микроавтобуса в ДТП на трассе в Три человека пострадали при столкновении автобуса и микроавтобуса в ДТП на трассе в Новокузнецком районе , сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.

"Новокузнецк, Новокузнецкий район. ДТП – столкновение рейсового автобуса и пассажирской "Газели". Пострадали три человека, все пострадавшие в состоянии средней степени тяжести доставлены в стационар" , – сообщил РИА Новости пресс-секретарь Центра Антон Дужик.

Собеседник агентства уточнил, что пострадавшие - мужчины в возрасте 52, 54 и 31 года.

В свою очередь в ГИБДД региона добавили, что ДТП произошло около 22.30 (18.30 мск) 25 июля на автодороге Бийск-Новокузнецк.

"Предварительно установлено, что водитель автобуса выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем ГАЗ. В результате ДТП водители автобуса и микроавтобуса, а также пассажир рейсового автобуса получили травмы различной степени тяжести", – уточняет ведомство.