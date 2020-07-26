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В Кузбассе три человека пострадали при столкновении двух автобусов
Три человека пострадали при столкновении автобуса и микроавтобуса в ДТП на трассе в Новокузнецком районе, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T07:50
новокузнецкий район
кемеровская область
происшествия
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новокузнецкий район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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новокузнецкий район, кемеровская область, происшествия

В Кузбассе три человека пострадали при столкновении двух автобусов

07:50 26.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 26 июл - РИА Новости. Три человека пострадали при столкновении автобуса и микроавтобуса в ДТП на трассе в Новокузнецком районе, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
"Новокузнецк, Новокузнецкий район. ДТП – столкновение рейсового автобуса и пассажирской "Газели". Пострадали три человека, все пострадавшие в состоянии средней степени тяжести доставлены в стационар" , – сообщил РИА Новости пресс-секретарь Центра Антон Дужик.
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Собеседник агентства уточнил, что пострадавшие - мужчины в возрасте 52, 54 и 31 года.
В свою очередь в ГИБДД региона добавили, что ДТП произошло около 22.30 (18.30 мск) 25 июля на автодороге Бийск-Новокузнецк.
"Предварительно установлено, что водитель автобуса выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем ГАЗ. В результате ДТП водители автобуса и микроавтобуса, а также пассажир рейсового автобуса получили травмы различной степени тяжести", – уточняет ведомство.
В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.
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