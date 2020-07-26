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Эксперт оценил перспективы строительства израильского газопровода в ЕС
Планы Израиля по строительству газопровода EastMed не ударят по экономическому взаимодействию этой страны с Россией, уровень которого постоянно улучшается,... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T17:16
евросоюз
кипр
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израиль
в мире
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РИА Новости
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евросоюз, кипр, греция, израиль, в мире

Эксперт оценил перспективы строительства израильского газопровода в ЕС

07:43 26.07.2020 (обновлено: 17:16 26.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Израиля
Флаг Израиля
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Планы Израиля по строительству газопровода EastMed не ударят по экономическому взаимодействию этой страны с Россией, уровень которого постоянно улучшается, заявил РИА Новости глава Российско-израильской торгово-промышленной палаты Эли Гервиц.
Ранее СМИ сообщали, что израильские власти утвердили соглашение с Кипром и Грецией по газопроводу EastMed, который позволит начать поставки с израильского месторождения "Левиафан" и кипрского "Афродита" в континентальную Европу. Планируется, что по нему будет идти порядка десяти миллиардов кубометров газа ежегодно.
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"Я бы не пытался противопоставлять Израиль и Россию в этом контексте. Мы живем в многомерном мире, который сильно отличается от модели "свой" — "чужой". Соединенным Штатам экономическая война с Китаем совершенно не мешает пытаться привлечь Китай к обузданию Северной Кореи. Антироссийские санкции не мешают Америке искать сотрудничества с Россией во множестве сфер, и так далее", — отмечает Гервиц.

Кроме того, он сомневается, что проект EastMed будет реализован в срок — к 2025 году. Даже если это случится, по его мнению, это не повлияет на уровень экономического взаимодействия между Израилем и Россией.
"Уровень экономических взаимоотношений России и Израиля сейчас надо измерять не в миллиардах долларов, объем которых может быть подвержен внешним факторам, например коронавирусом, а в векторе и настрое. Я в Израиле 30 лет, последние 22 занимаюсь адвокатской практикой, и если не строю, то расширяю условный "мост Москва — Тель-Авив", и такого желания двигаться по нему, как в последние годы, я не помню. Отношения развиваются бурно и будут бурно развиваться дальше", — заключает Гервиц.
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ЕвросоюзКипрГрецияИзраильВ мире
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