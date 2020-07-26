Дегтярев пообщался с протестующими в поддержку Фургала автомобилистами

"Как должностное лицо я не могу комментировать и давать этому оценку. Но как человек я считаю, что надо довериться суду. То, что суд должен быть открытым, поддерживаю. Если есть доказательства, народ хочет это видеть и слышать. Потому что, если неопровержимые доказательства есть, люди должны их узнать", — сказал Дегтярев.