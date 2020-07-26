Дегтярев пообщался с протестующими в поддержку Фургала автомобилистами

ХАБАРОВСК, 26 июл — РИА Новости. Суд над бывшим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом должен быть открытым, чтобы люди смогли увидеть доказательства его вины или невиновности, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Михаил Дегтярев на встрече с жителями Ванинского района. Видео встречи предоставили журналистам в пресс-службе.
В выходные Дегтярев совершает рабочую поездку в Ванинский и Совгаванский районы. Когда он переезжал из Ванино в Советскую Гавань, навстречу его автомобилю прошла колонна громко сигналящих машин. Врио губернатора развернул автомобиль и вышел к людям, которые задали ему вопросы о поддержке арестованного Фургала, открытом суде над ним, а также о том, почему его будут судить в Москве, а не в Хабаровске.
"Как должностное лицо я не могу комментировать и давать этому оценку. Но как человек я считаю, что надо довериться суду. То, что суд должен быть открытым, поддерживаю. Если есть доказательства, народ хочет это видеть и слышать. Потому что, если неопровержимые доказательства есть, люди должны их узнать", — сказал Дегтярев.
Он добавил, что считает разумными требования хабаровчан по поводу территориальности.
"Но это решение будет принимать наверху судебное руководство, но не Дегтярев на это будет влиять", — отметил врио губернатора.
Фургала задержали 9 июля. Его подозревают в причастности к ОПГ и организации заказных убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания его отправили в Москву, Басманный суд арестовал его на два месяца. Вину Фургал не признает.
Двадцатого июля президент Владимир Путин снял Фургала с поста губернатора в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности главы региона он назначил Дегтярева.
В Хабаровске с 11 июля проходят несанкционированные акции в поддержку Фургала. Они собирают от ста до нескольких тысяч человек. Все это происходит на фоне роста числа заразившихся коронавирусом.