В Кузбассе выявили 67 новых случаев COVID-19

По данным на воскресенье, всего в Кузбассе выявлены 3260 случаев заражения коронавирусом, 21 человек скончался. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 5765 человек, сняты с наблюдения 81 280 человек.