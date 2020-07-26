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В Кузбассе выявили 67 новых случаев COVID-19
Коронавирус за последние сутки выявили ещё у 67 жителей Кузбасса, 52 человека выздоровели, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T07:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей цивилев
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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новокузнецк
промышленновский район
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей цивилев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), юрга, новокузнецк, промышленновский район, кемеровская область, общество

В Кузбассе выявили 67 новых случаев COVID-19

07:39 26.07.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 26 июл - РИА Новости. Коронавирус за последние сутки выявили ещё у 67 жителей Кузбасса, 52 человека выздоровели, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у 67 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". 52 пациента были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 1956 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1283 больных коронавирусом", - написал Цивилев в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном управлении Роспотребнадзора, 14 новых случаев выявлено в Кемерово, 13 – в Междуреченске, десять – в Новокузнецке, семь – в Белово, по три – в Мысках, Юрге и Яйском районе, по два – в Калтане, Осинниках, Промышленновском районе, по одному – в Анжеро-Судженске, Березовском, Прокопьевске, Новокузнецком, Таштагольском, Тисульском, Топкинском и Чебулинском районах.
"Вспышек нет", – уточнила собеседница агентства.
По данным на воскресенье, всего в Кузбассе выявлены 3260 случаев заражения коронавирусом, 21 человек скончался. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 5765 человек, сняты с наблюдения 81 280 человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ЦивилевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЮргаНовокузнецкПромышленновский районКемеровская областьОбщество
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