В Кузбассе выявили 67 новых случаев COVID-19

КЕМЕРОВО, 26 июл - РИА Новости. Коронавирус за последние сутки выявили ещё у 67 жителей Кузбасса, 52 человека выздоровели, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у 67 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". 52 пациента были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 1956 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1283 больных коронавирусом", - написал Цивилев в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном управлении Роспотребнадзора, 14 новых случаев выявлено в Кемерово, 13 – в Междуреченске, десять – в Новокузнецке, семь – в Белово, по три – в Мысках, Юрге и Яйском районе, по два – в Калтане, Осинниках, Промышленновском районе, по одному – в Анжеро-Судженске, Березовском, Прокопьевске, Новокузнецком, Таштагольском, Тисульском, Топкинском и Чебулинском районах.
"Вспышек нет", – уточнила собеседница агентства.
По данным на воскресенье, всего в Кузбассе выявлены 3260 случаев заражения коронавирусом, 21 человек скончался. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 5765 человек, сняты с наблюдения 81 280 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.