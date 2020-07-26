На западе Монголии ввели карантин из-за подозрения на заражение чумой

У 39-летнего жителя Улиастая обнаружили симптомы заболевания, в том числе высокая температура, головная боль и боль в мышцах, после того, как он с семьей съел мясо сурка, который часто является переносчиком бубонной чумы, неделю назад. Предполагаемого зараженного поместили в изоляцию в местной больнице. По меньшей мере девять человек, с которыми он контактировал, обязаны соблюдать изоляцию дома.