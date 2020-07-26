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На западе Монголии ввели карантин из-за подозрения на заражение чумой
В сомоне Улиастай провинции Завхан на западе Монголии ввели на неопределенный срок карантин после подозрения на заражение бубонной чумой у местного жителя,... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T07:34
улан-батор
монголия
в мире
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РИА Новости
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353
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улан-батор, монголия, в мире

На западе Монголии ввели карантин из-за подозрения на заражение чумой

07:32 26.07.2020 (обновлено: 07:34 26.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В сомоне Улиастай провинции Завхан на западе Монголии ввели на неопределенный срок карантин после подозрения на заражение бубонной чумой у местного жителя, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
У 39-летнего жителя Улиастая обнаружили симптомы заболевания, в том числе высокая температура, головная боль и боль в мышцах, после того, как он с семьей съел мясо сурка, который часто является переносчиком бубонной чумы, неделю назад. Предполагаемого зараженного поместили в изоляцию в местной больнице. По меньшей мере девять человек, с которыми он контактировал, обязаны соблюдать изоляцию дома.
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Ранее бубонную чуму подтвердили у скотоводов в городе Баян-Нур Внутренней Монголии (КНР). Кроме того, чуму выявили на западе Монголии в регионе, который граничит с Республикой Алтай. Заболели два человека. В пресс-службе посольства России в Улан-Баторе заявили, что власти Монголии сразу приняли необходимые меры, причин для беспокойства нет.
Также сообщалось о смерти 15-летнего подростка в результате заражения бубонной чумой в провинции Говь-Алтай. Подросток скончался по пути в больницу. Было установлено, что за три дня до своей смерти он вместе с друзьями съел мясо сурка.
Чума — острое инфекционное заболевание с высокой летальностью и заразностью. В природных очагах источниками инфекции — чумной палочки — являются в основном грызуны: сурки, суслики, белки, крысы, а переносчиками выступают блохи.
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