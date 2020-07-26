https://ria.ru/20200726/1574927367.html
На западе Монголии ввели карантин из-за подозрения на заражение чумой
В сомоне Улиастай провинции Завхан на западе Монголии ввели на неопределенный срок карантин после подозрения на заражение бубонной чумой у местного жителя,... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T07:32
2020-07-26T07:34
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
улан-батор, монголия, в мире
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости.
В сомоне Улиастай провинции Завхан на западе Монголии
ввели на неопределенный срок карантин после подозрения на заражение бубонной чумой у местного жителя, сообщает агентство Синьхуа
со ссылкой на местные власти.
У 39-летнего жителя Улиастая обнаружили симптомы заболевания, в том числе высокая температура, головная боль и боль в мышцах, после того, как он с семьей съел мясо сурка, который часто является переносчиком бубонной чумы, неделю назад. Предполагаемого зараженного поместили в изоляцию в местной больнице. По меньшей мере девять человек, с которыми он контактировал, обязаны соблюдать изоляцию дома.
Ранее бубонную чуму подтвердили у скотоводов в городе Баян-Нур Внутренней Монголии
(КНР
). Кроме того, чуму выявили на западе Монголии в регионе, который граничит с Республикой Алтай
. Заболели два человека. В пресс-службе посольства России в Улан-Баторе
заявили, что власти Монголии сразу приняли необходимые меры, причин для беспокойства нет.
Также сообщалось о смерти 15-летнего подростка в результате заражения бубонной чумой в провинции Говь-Алтай. Подросток скончался по пути в больницу. Было установлено, что за три дня до своей смерти он вместе с друзьями съел мясо сурка.
Чума — острое инфекционное заболевание с высокой летальностью и заразностью. В природных очагах источниками инфекции — чумной палочки — являются в основном грызуны: сурки, суслики, белки, крысы, а переносчиками выступают блохи.