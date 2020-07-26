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Ученый назвал продукты, помогающие сохранить молодость кожи
Доктор Рупи Ожла, ученый из Ашеровского института Эдинбургского университета, рассказал, как следует питаться, чтобы сохранить молодость кожи. Его слова... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T08:28
рупи ожла
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великобритания
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питание
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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рупи ожла, здоровье, великобритания, диета, питание, медицина, общество, в мире

Ученый назвал продукты, помогающие сохранить молодость кожи

07:29 26.07.2020 (обновлено: 08:28 26.07.2020)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкФрукты и овощи
Фрукты и овощи
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Фрукты и овощи. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Доктор Рупи Ожла, ученый из Ашеровского института Эдинбургского университета, рассказал, как следует питаться, чтобы сохранить молодость кожи. Его слова цитирует таблоид Sun.
По словам ученого, которого издание называет одним из "ведущих голосов Британии" в вопросах питания, следует отказаться от пищи с высоким содержанием железа, в частности красного мяса (говядины и баранины), которое может привести к резким возрастным изменениям.
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Ожла считает, что следует питаться едой, богатой антиоксидантами, коллагеном, минералами и обладающей противовоспалительными свойствами, которые позволят омолодить организм и наладить его работу.
"Употребление большого количества фруктов и овощей каждый день обеспечит организм множеством растительных веществ, которые балансируют излишние воспалительные процессы, сокращают повреждения клеток и защищают их в процессе старения", — отметил ученый.
Также, добавил он, низкобелковая диета препятствует излишней выработке гормона роста, который способен ускорять возрастные изменения.
"Все сводится к моим принципам здорового питания: в основном растения, качественные жиры (орехи и семена), употребление еды с высоким содержанием волокон и цельной необработанной пищи", — заключил Ожла.
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Рупи ОжлаЗдоровьеВеликобританиядиетаПитаниеМедицинаОбществоВ мире
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Но не переусердствуйте. Если будете запивать горячую осетрину холодным шампанским, то рожа наверняка треснет.
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