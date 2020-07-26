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Распространение нового коронавируса
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В Германии выявили более 300 новых случаев COVID-19
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за последние сутки увеличилось на 305, новых летальных исходов не зафиксировано,... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T07:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
баден-вюртемберг
воз
германия
бавария
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в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, баден-вюртемберг, воз, германия, бавария, берлин (город), в мире

В Германии выявили более 300 новых случаев COVID-19

07:24 26.07.2020
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© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за последние сутки увеличилось на 305, новых летальных исходов не зафиксировано, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 781 новом случае заражения и семи смертях.
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Таким образом, по данным института, общее число заражений коронавирусом в ФРГ достигло 205 269, скончались 9118 пациентов с подтвержденным COVID-19.
После заражения выздоровели около 190 тысяч человек.
Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в Баварии (50 282), Северном Рейне-Вестфалии (47 430) и Баден-Вюртемберге (36 819). В Берлине зарегистрирован 8991 случай заболевания коронавирусом.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,5 миллиона случаев заражения, свыше 635 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Баден-ВюртембергВОЗГерманияБаварияБерлин (город)В мире
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