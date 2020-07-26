В Германии выявили более 300 новых случаев COVID-19

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за последние сутки увеличилось на 305, новых летальных исходов не зафиксировано, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 781 новом случае заражения и семи смертях.
Таким образом, по данным института, общее число заражений коронавирусом в ФРГ достигло 205 269, скончались 9118 пациентов с подтвержденным COVID-19.
После заражения выздоровели около 190 тысяч человек.
Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в Баварии (50 282), Северном Рейне-Вестфалии (47 430) и Баден-Вюртемберге (36 819). В Берлине зарегистрирован 8991 случай заболевания коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,5 миллиона случаев заражения, свыше 635 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.