Кузнецова: необходимо вернуть контакт волонтеров и детей-сирот

"Есть, к сожалению, ограничения, на посещение волонтеров. Особенно болезненно, тревожно. Здесь какие решения можно принять - если все-таки в регионе сохраняются ограничительные меры, очень важно, чтобы дети продолжили общаться с теми, с кем привыкли общаться. Можно организовать Skype-общение. Всегда нужно предоставить условия для беседы с близкими. Сейчас нужно продолжить там, где сохраняются жёсткие ограничительные меры работать в таком формате, чтобы дети с волонтерами, к которым они привыкли, не потеряли своего контакта", - сказала Кузнецова.