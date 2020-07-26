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Кузнецова: необходимо вернуть контакт волонтеров и детей-сирот
Проблем с усыновлением детей из сиротских учреждений в период ограничительных мер из-за COVID-19 нет, однако детям необходимо вернуть контакт с волонтерами,... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T07:09
анна кузнецова
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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353
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анна кузнецова, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Кузнецова: необходимо вернуть контакт волонтеров и детей-сирот

07:09 26.07.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Проблем с усыновлением детей из сиротских учреждений в период ограничительных мер из-за COVID-19 нет, однако детям необходимо вернуть контакт с волонтерами, которые не могут их посещать лично, с помощью видеосвязи, сказала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что общественные и некоммерческие организации со всей России обратились к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой разъяснить постановление ведомства, которое продлевает режим изоляции для сиротских учреждений до 2021 года. Эксперты убеждены, что такие меры нанесут непоправимый вред детям-сиротам и лишат их шанса на семейное устройство.
"Есть, к сожалению, ограничения, на посещение волонтеров. Особенно болезненно, тревожно. Здесь какие решения можно принять - если все-таки в регионе сохраняются ограничительные меры, очень важно, чтобы дети продолжили общаться с теми, с кем привыкли общаться. Можно организовать Skype-общение. Всегда нужно предоставить условия для беседы с близкими. Сейчас нужно продолжить там, где сохраняются жёсткие ограничительные меры работать в таком формате, чтобы дети с волонтерами, к которым они привыкли, не потеряли своего контакта", - сказала Кузнецова.
При этом омбудсмен подчеркнула, что проблем с усыновлением в период пандемии не было, потому что, по ее словам, во многих регионах процесс усыновления и передачи ребенка в семью не остановился, а перешел в другую форму - сначала дистанционная беседа, а после встреча в маске и перчатках.
"Сейчас направляем запрос нашим коллегам в регионы, чтобы узнать, каким образом в этот период пандемии работают сиротские учреждения, какая нужна помощь и поддержка, и каким образом выходят из положения, соблюдая все права детей. Проще всех "закрыть и не пущать", сложнее - найти решения проблем, связанных с закрытым пребыванием детей. Сейчас все больше регионов открывают учреждения и уже решается вопрос достаточно положительно. В этом плане входят в нормальное человеческое русло", - добавила омбудсмен.
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Анна КузнецоваАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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