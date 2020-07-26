Дегтярев попросит ФАС оценить конкуренцию на рынке ГСМ в Ванино

Сообщается, что в выходные Дегтярев находится с рабочей поездкой в Ванинском и Совгаванском районах. Во время переезда из Ванино в Советскую Гавань навстречу автомобилю Дегтярева прошла колонна машин, которые громко сигналили. Врио губернатора развернул автомобиль и вышел к людям.

Жители задали вопрос, почему растет цена на топливо. По их словам, с начала июля она выросла на 20% - было 46 рублей за литр, стало 52 рубля. Также они пожаловались на то, что местному предпринимателю Павлу Марченко, у которого есть три заправки, не дают закупать достаточное количество топлива.

Как сообщил сопровождавший Дегтярева министр ЖКХ края Дарий Тюрин, в Ванинском районе нет конкурентов компании "Трансбункер", которой здесь принадлежит большая часть заправок.

"Здесь нет реальной нормальной конкуренции местной компании "Трансбункер". Ее основные заправки, на 90% здесь все заправки одной компании, здесь это топливо производится на его заводе", - сказал Тюрин.

"Просьбы такая, организуйте мне встречу с Марченко, и ФАС я подключу на уровне Артемьева (Игорь, руководитель ФАС- ред), чтобы конкуренция была нормальная, потому что монополия - это неприемлемо. Это убивает малый и средний бизнес", - сказал Дегтярев на встрече с жителями, видео которой предоставила журналистам пресс-служба.

Люди также пожаловались на большие очереди на УЗИ-диагностику, которой приходится ждать по три недели, и отсутствие узких специалистов, на консультацию к ним приходится ехать в Хабаровск или Комсомольск-на-Амуре

"По медицине принимаю", - сказал Дегтярев.