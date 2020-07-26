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Дегтярев попросит ФАС оценить конкуренцию на рынке ГСМ в Ванино
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев после общения с жителями Ванинского района намерен обратиться в ФАС с просьбой проверить конкуренцию в сфере... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T06:49
ванино (порт)
михаил дегтярев
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
ванинский район
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хабаровск
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РИА Новости
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ванино (порт), михаил дегтярев, федеральная антимонопольная служба (фас россии), ванинский район, комсомольск-на-амуре, хабаровск, экономика

Дегтярев попросит ФАС оценить конкуренцию на рынке ГСМ в Ванино

06:49 26.07.2020
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© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Вячеслав РеутовВрио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Вячеслав Реутов
ХАБАРОВСК, 26 июл - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев после общения с жителями Ванинского района намерен обратиться в ФАС с просьбой проверить конкуренцию в сфере розничной продажи автомобильного топлива на этой территории, сообщает пресс-служба губернатора.
Сообщается, что в выходные Дегтярев находится с рабочей поездкой в Ванинском и Совгаванском районах. Во время переезда из Ванино в Советскую Гавань навстречу автомобилю Дегтярева прошла колонна машин, которые громко сигналили. Врио губернатора развернул автомобиль и вышел к людям.
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Жители задали вопрос, почему растет цена на топливо. По их словам, с начала июля она выросла на 20% - было 46 рублей за литр, стало 52 рубля. Также они пожаловались на то, что местному предпринимателю Павлу Марченко, у которого есть три заправки, не дают закупать достаточное количество топлива.
Как сообщил сопровождавший Дегтярева министр ЖКХ края Дарий Тюрин, в Ванинском районе нет конкурентов компании "Трансбункер", которой здесь принадлежит большая часть заправок.
"Здесь нет реальной нормальной конкуренции местной компании "Трансбункер". Ее основные заправки, на 90% здесь все заправки одной компании, здесь это топливо производится на его заводе", - сказал Тюрин.
"Просьбы такая, организуйте мне встречу с Марченко, и ФАС я подключу на уровне Артемьева (Игорь, руководитель ФАС- ред), чтобы конкуренция была нормальная, потому что монополия - это неприемлемо. Это убивает малый и средний бизнес", - сказал Дегтярев на встрече с жителями, видео которой предоставила журналистам пресс-служба.
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Люди также пожаловались на большие очереди на УЗИ-диагностику, которой приходится ждать по три недели, и отсутствие узких специалистов, на консультацию к ним приходится ехать в Хабаровск или Комсомольск-на-Амуре.
"По медицине принимаю", - сказал Дегтярев.
Как сообщает пресс-служба губернатора, на встрече с жителями врио главы региона подчеркнул, что выступает за цивилизованное общение. Поэтому самым активным жителям он предложил войти в Народный совет при врио губернатора. Дегтярев готов регулярно встречаться с советом и обсуждать самые острые темы, находить пути решения.-0-
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Ванино (порт)Михаил ДегтяревФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Ванинский районКомсомольск-на-АмуреХабаровскЭкономика
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