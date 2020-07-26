В Сиэтле число задержанных в ходе беспорядков возросло до 25 человек

В Портленде идут столкновения между протестующими и федеральными агентами

В Портленде идут столкновения между протестующими и федеральными агентами

Полицейские сообщали, что участники протестов подожгли строительный вагончик и конструкции на территории строящегося центра заключения несовершеннолетних преступников, а также предпринимали попытки взорвать стены полицейского участка. Протестующие продолжают бросать в сотрудников правоохранительных органов камни, бутылки и взрывоопасные вещества, бьют стекла зданий.