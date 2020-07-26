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В Сиэтле число задержанных в ходе беспорядков возросло до 25 человек
Количество задержанных в ходе беспорядков в американском городе Сиэтле возросло до 25, сообщает местная полиция. РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T06:48
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
сиэтл
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, сиэтл, сша, в мире

В Сиэтле число задержанных в ходе беспорядков возросло до 25 человек

06:48 26.07.2020
4433
© Sputnik / Перейти в фотобанкПротестующие в Сиэтле. Стоп-кадр видео
Протестующие в Сиэтле. Стоп-кадр видео
© Sputnik
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Количество задержанных в ходе беспорядков в американском городе Сиэтле возросло до 25, сообщает местная полиция.
Ранее сообщалось о 11 задержанных. Местная полиция объявила происходящее в городе мятежом.
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"Полиция произвела 25 задержаний после объявления сегодняшнего происшествия мятежом", - говорится в заявлении городской полиции в Twitter.
Полицейские сообщали, что участники протестов подожгли строительный вагончик и конструкции на территории строящегося центра заключения несовершеннолетних преступников, а также предпринимали попытки взорвать стены полицейского участка. Протестующие продолжают бросать в сотрудников правоохранительных органов камни, бутылки и взрывоопасные вещества, бьют стекла зданий.
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