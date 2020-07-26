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В штате Юта три человека погибли при крушении одномоторного самолета
По меньшей мере три человека, в том числе девятимесячный ребенок, погибли в результате крушения легкого одномоторного самолета в жилом районе города... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T07:16
юта
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РИА Новости
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353
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юта, сша, в мире

В штате Юта три человека погибли при крушении одномоторного самолета

06:36 26.07.2020 (обновлено: 07:16 26.07.2020)
587
© AP Photo / Mel EvansКарета скорой помощи в США
Карета скорой помощи в США
© AP Photo / Mel Evans
Карета скорой помощи в США. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. По меньшей мере три человека, в том числе девятимесячный ребенок, погибли в результате крушения легкого одномоторного самолета в жилом районе города Уэст-Джордан в американском штате Юта, сообщает местная полиция.
"Погибли двое взрослых и один ребенок. Пожилая женщина также пострадала в доме, в который врезался самолет, она находится в критическом состоянии", — говорится в заявлении полиции в Twitter, где также отмечается, что остальные пострадавшие находятся в стабильном состоянии.
Одномоторный Piper PA-32 с шестью людьми на борту разбился при неизвестных обстоятельствах во дворе жилого дома в Уэст-Джордане днем в субботу. По информации телеканала Fox 13, в результате крушения одно здание загорелось, всего были повреждены по меньшей мере три дома.
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