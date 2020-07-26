В штате Юта три человека погибли при крушении одномоторного самолета

"Погибли двое взрослых и один ребенок. Пожилая женщина также пострадала в доме, в который врезался самолет, она находится в критическом состоянии", — говорится в заявлении полиции в Twitter, где также отмечается, что остальные пострадавшие находятся в стабильном состоянии.