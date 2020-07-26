https://ria.ru/20200726/1574926381.html
В штате Юта три человека погибли при крушении одномоторного самолета
По меньшей мере три человека, в том числе девятимесячный ребенок, погибли в результате крушения легкого одномоторного самолета в жилом районе города... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T06:36
2020-07-26T07:16
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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юта, сша, в мире
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости.
По меньшей мере три человека, в том числе девятимесячный ребенок, погибли в результате крушения легкого одномоторного самолета в жилом районе города Уэст-Джордан в американском штате Юта
, сообщает местная полиция.
"Погибли двое взрослых и один ребенок. Пожилая женщина также пострадала в доме, в который врезался самолет, она находится в критическом состоянии", — говорится в заявлении полиции в Twitter, где также отмечается, что остальные пострадавшие находятся в стабильном состоянии.
Одномоторный Piper PA-32 с шестью людьми на борту разбился при неизвестных обстоятельствах во дворе жилого дома в Уэст-Джордане днем в субботу. По информации телеканала Fox 13, в результате крушения одно здание загорелось, всего были повреждены по меньшей мере три дома.