Die Welt: США угрожают европейским подрядчикам "Северного потока — 2"

"Я считаю, что угрозы очень и очень серьезные", — сказал один из собеседников издания.

"Северный поток — 2"

В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет, в который включили санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2". В результате швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы.

"Газпром" предпринимает меры для завершения строительства. Сейчас уложено около 94 процентов труб. Концерн рассчитывает запустить газопровод в конце этого либо в начале следующего года.

При этом американские сенаторы подготовили новый законопроект о санкциях — они распространяются на все суда, участвующие в строительстве газопровода, на тех, кто содействует предоставлению этих судов, оказывает для них страховые и портовые услуги, а также на тех, кто обеспечит сертификацию для начала эксплуатации "Северного потока — 2".