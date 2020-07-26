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Die Welt: США угрожают европейским подрядчикам "Северного потока — 2"
Власти США усиливают давление на немецкие и европейские компании, участвующие в строительстве "Северного потока — 2", пишет газета Die Welt со ссылкой на... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T11:11
россия
санкции сша против "северного потока — 2"
welt
uniper
минэнерго сша
северный поток — 2
балтийское море
министерство финансов сша
газпром
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А чего проще наложить санкции на компании, юр. лица и американских сенаторов, препятствующих строительству и угрожающих энергетической безопасности Европы? И заодно "небратьям". Например, в одесский порт заходят военные корабли НАТО. Любые суда, посещающие одесский порт и их владельцев подвергать санкциям, а также любые компании, оказывающие им какие-либо услуги (финансовые, страховые и т.д.) Это открытая экономическая война, и действовать надо соответственно, а не делать одни заявления, что "санкции неприемлемы".
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россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, санкции сша против "северного потока — 2", welt, uniper, минэнерго сша, северный поток — 2, балтийское море, министерство финансов сша, газпром, государственный департамент сша, дмитрий песков, германия, сша, украина, экономика

Die Welt: США угрожают европейским подрядчикам "Северного потока — 2"

06:32 26.07.2020 (обновлено: 11:11 26.07.2020)
89063
© Nord Stream 2 / Paul LangrockСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Paul Langrock
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Власти США усиливают давление на немецкие и европейские компании, участвующие в строительстве "Северного потока — 2", пишет газета Die Welt со ссылкой на источники.
Она отмечает, что американская сторона провела две видеоконференции с подрядчиками газопровода из Германии и других стран Европы, чтобы "указать на далеко идущие последствия их дальнейшего участия в проекте". В конференциях принимали участие представители Госдепа, Министерства финансов и Минэнерго США.
Как рассказали газете источники, американские чиновники "очень ясно дали понять, что хотят помешать завершению строительства "Северного потока — 2".

"Я считаю, что угрозы очень и очень серьезные", — сказал один из собеседников издания.

На этой неделе сенат США одобрил проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, в который включили дополнительные санкции против "Северного потока — 2". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль обеспокоен этими действиями, а санкции назвал неприемлемыми и противоречащими законодательству.
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"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. Реализацией проекта занимается компания Nord Stream 2 AG. Половину средств инвестирует "Газпром", остальную часть — европейские партнеры: Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.
Против строительства выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим, а также США, которые активно продвигают в ЕС свой сжиженный природный газ. Россия неоднократно подчеркивала, что проект носит коммерческий характер и выгоден Европе.
В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет, в который включили санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2". В результате швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы.
"Газпром" предпринимает меры для завершения строительства. Сейчас уложено около 94 процентов труб. Концерн рассчитывает запустить газопровод в конце этого либо в начале следующего года.
При этом американские сенаторы подготовили новый законопроект о санкциях — они распространяются на все суда, участвующие в строительстве газопровода, на тех, кто содействует предоставлению этих судов, оказывает для них страховые и портовые услуги, а также на тех, кто обеспечит сертификацию для начала эксплуатации "Северного потока — 2".
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РоссияСанкции США против "Северного потока — 2"WeltUniperМинэнерго СШАСеверный поток — 2Балтийское мореМинистерство финансов СШАГазпромГосударственный департамент СШАДмитрий ПесковГерманияСШАУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
плакали навзрыд наши денюшки.
26 июля, 07:39
алексей
1528510497
А чего проще наложить санкции на компании, юр. лица и американских сенаторов, препятствующих строительству и угрожающих энергетической безопасности Европы? И заодно "небратьям". Например, в одесский порт заходят военные корабли НАТО. Любые суда, посещающие одесский порт и их владельцев подвергать санкциям, а также любые компании, оказывающие им какие-либо услуги (финансовые, страховые и т.д.) Это открытая экономическая война, и действовать надо соответственно, а не делать одни заявления, что "санкции неприемлемы".
26 июля, 07:34
Deliverance Prison
194101018
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