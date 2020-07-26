Die Welt: США угрожают европейским подрядчикам "Северного потока — 2"

Она отмечает, что американская сторона провела две видеоконференции с подрядчиками газопровода из Германии и других стран Европы, чтобы "указать на далеко идущие последствия их дальнейшего участия в проекте". В конференциях принимали участие представители Госдепа, Министерства финансов и Минэнерго США.
Как рассказали газете источники, американские чиновники "очень ясно дали понять, что хотят помешать завершению строительства "Северного потока — 2".
"Я считаю, что угрозы очень и очень серьезные", — сказал один из собеседников издания.
На этой неделе сенат США одобрил проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, в который включили дополнительные санкции против "Северного потока — 2". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль обеспокоен этими действиями, а санкции назвал неприемлемыми и противоречащими законодательству.
"Северный поток — 2"
Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. Реализацией проекта занимается компания Nord Stream 2 AG. Половину средств инвестирует "Газпром", остальную часть — европейские партнеры: Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.
Против строительства выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим, а также США, которые активно продвигают в ЕС свой сжиженный природный газ. Россия неоднократно подчеркивала, что проект носит коммерческий характер и выгоден Европе.
В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет, в который включили санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2". В результате швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы.
"Газпром" предпринимает меры для завершения строительства. Сейчас уложено около 94 процентов труб. Концерн рассчитывает запустить газопровод в конце этого либо в начале следующего года.
При этом американские сенаторы подготовили новый законопроект о санкциях — они распространяются на все суда, участвующие в строительстве газопровода, на тех, кто содействует предоставлению этих судов, оказывает для них страховые и портовые услуги, а также на тех, кто обеспечит сертификацию для начала эксплуатации "Северного потока — 2".