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Во Владивостоке и на Камчатке прошли парады в честь дня ВМФ
На Камчатке и во Владивостоке прошли парады в честь Дня Военно-Морского Флота, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T10:38
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сергей авакянц, николай воскресенский (флот), тихоокеанский флот вмф россии, олег кожемяко, владивосток, камчатский край, приморский край, безопасность, общество

Во Владивостоке и на Камчатке прошли парады в честь дня ВМФ

06:06 26.07.2020 (обновлено: 10:38 26.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЭкипаж на палубе одного из кораблей Тихоокеанского флота на параде в честь Дня Военно-морского флота в бухте Золотой Рог во Владивосток
Экипаж на палубе одного из кораблей Тихоокеанского флота на параде в честь Дня Военно-морского флота в бухте Золотой Рог во Владивосток
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Экипаж на палубе одного из кораблей Тихоокеанского флота на параде в честь Дня Военно-морского флота в бухте Золотой Рог во Владивосток
ВЛАДИВОСТОК/ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 июл — РИА Новости. На Камчатке и во Владивостоке прошли парады в честь Дня Военно-Морского Флота, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.
Впервые в новейшей истории Тихоокеанского флота смотр кораблей прошел в бухте Золотой Рог. На военном судне-музее "Красный вымпел", находящемся на вечной стоянке у набережной, и на подлодке-музее С-56 состоялась церемония подъема флагов.
Корабли ВМФ России на репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота РФ на реке Неве в Санкт-Петербурге
Вчера, 03:21
День Военно-морского флота РФ
Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц обошел парадный строй на катере "Ураган" и поздравил экипажи кораблей с праздником. Затем с борта ракетного крейсера "Варяг" он произнес поздравительную речь, в которой отметил, что флот всегда был и остается символом сильного российского государства. Военных моряков поздравил и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
© Министерство обороны РФ

Праздничные мероприятия в Приморье по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020

Праздничные мероприятия в Приморье по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
1 из 7

Праздничные мероприятия в Приморье по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020

© Министерство обороны РФ
© Министерство обороны РФПраздничные мероприятия в Приморье по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
Праздничные мероприятия в Приморье по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
2 из 7
Праздничные мероприятия в Приморье по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
© Министерство обороны РФ
© Министерство обороны РФПраздничные мероприятия в Приморье по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
Праздничные мероприятия в Приморье по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
3 из 7
Праздничные мероприятия в Приморье по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
© Министерство обороны РФ
© Министерство обороны РФПраздничные мероприятия в Приморье по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
Праздничные мероприятия в Приморье по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
4 из 7
Праздничные мероприятия в Приморье по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
© Министерство обороны РФ
© Министерство обороны РФКомандующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц принимает парад военных кораблей в честь Дня ВМФ России
Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц принимает парад военных кораблей в честь Дня ВМФ России
5 из 7
Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц принимает парад военных кораблей в честь Дня ВМФ России
© Министерство обороны РФ
© Министерство обороны РФПраздничные мероприятия в Приморье по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
Праздничные мероприятия в Приморье по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
6 из 7
Праздничные мероприятия в Приморье по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
© Министерство обороны РФ
© Министерство обороны РФПраздничные мероприятия в Приморье по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
Праздничные мероприятия в Приморье по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
7 из 7
Праздничные мероприятия в Приморье по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
© Министерство обороны РФ
1 из 7

Праздничные мероприятия в Приморье по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020

© Министерство обороны РФ
2 из 7
Праздничные мероприятия в Приморье по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
© Министерство обороны РФ
3 из 7
Праздничные мероприятия в Приморье по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
© Министерство обороны РФ
4 из 7
Праздничные мероприятия в Приморье по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
© Министерство обороны РФ
5 из 7
Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц принимает парад военных кораблей в честь Дня ВМФ России
© Министерство обороны РФ
6 из 7
Праздничные мероприятия в Приморье по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
© Министерство обороны РФ
7 из 7
Праздничные мероприятия в Приморье по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
© Министерство обороны РФ
На Камчатке мероприятия начались с молебна в Морском соборе Петропавловска-Камчатского. Затем командующий войсками и силами на северо-востоке России контр-адмирал Александр Юлдашев вместе с временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым возложил цветы к памятнику флотоводцу, участнику Наваринского сражения адмиралу Василию Завойко.
Сам парад начался после полуденного выстрела. Юлдашев после обхода парадной линии поднялся на борт корабля "Адмирал Невельской" и произнес торжественную речь.
© Sergey Konovalov / Министерство обороны РФПраздничные мероприятия на Камчатке по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
Праздничные мероприятия на Камчатке по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
1 из 11
Праздничные мероприятия на Камчатке по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
© Sergey Konovalov / Министерство обороны РФ
© Sergey Konovalov / Министерство обороны РФПраздничные мероприятия на Камчатке по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
Праздничные мероприятия на Камчатке по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
2 из 11
Праздничные мероприятия на Камчатке по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
© Sergey Konovalov / Министерство обороны РФ
© Sergey Konovalov / Министерство обороны РФПраздничные мероприятия на Камчатке по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
Праздничные мероприятия на Камчатке по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
3 из 11
Праздничные мероприятия на Камчатке по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
© Sergey Konovalov / Министерство обороны РФ
© Sergey Konovalov / Министерство обороны РФПраздничные мероприятия на Камчатке по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
Праздничные мероприятия на Камчатке по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
4 из 11
Праздничные мероприятия на Камчатке по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
© Sergey Konovalov / Министерство обороны РФ
© Sergey Konovalov / Министерство обороны РФПраздничные мероприятия на Камчатке по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
Праздничные мероприятия на Камчатке по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
5 из 11
Праздничные мероприятия на Камчатке по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
© Sergey Konovalov / Министерство обороны РФ
© Sergey Konovalov / Министерство обороны РФПраздничные мероприятия на Камчатке по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
Праздничные мероприятия на Камчатке по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
6 из 11
Праздничные мероприятия на Камчатке по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
© Sergey Konovalov / Министерство обороны РФ
© Sergey Konovalov / Министерство обороны РФПраздничные мероприятия на Камчатке по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
Праздничные мероприятия на Камчатке по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
7 из 11
Праздничные мероприятия на Камчатке по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
© Sergey Konovalov / Министерство обороны РФ
© Sergey Konovalov / Праздничные мероприятия на Камчатке по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
Праздничные мероприятия на Камчатке по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
8 из 11
Праздничные мероприятия на Камчатке по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
© Sergey Konovalov /
© Sergey Konovalov / Министерство обороны РФПраздничные мероприятия на Камчатке по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
Праздничные мероприятия на Камчатке по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
9 из 11
Праздничные мероприятия на Камчатке по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
© Sergey Konovalov / Министерство обороны РФ
© Sergey Konovalov / Министерство обороны РФПраздничные мероприятия на Камчатке по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
Праздничные мероприятия на Камчатке по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
10 из 11
Праздничные мероприятия на Камчатке по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
© Sergey Konovalov / Министерство обороны РФ
© Министерство обороны РФПраздничные мероприятия на Камчатке по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
Праздничные мероприятия на Камчатке по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
11 из 11
Праздничные мероприятия на Камчатке по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
© Министерство обороны РФ
1 из 11
Праздничные мероприятия на Камчатке по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
© Sergey Konovalov / Министерство обороны РФ
2 из 11
Праздничные мероприятия на Камчатке по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
© Sergey Konovalov / Министерство обороны РФ
3 из 11
Праздничные мероприятия на Камчатке по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
© Sergey Konovalov / Министерство обороны РФ
4 из 11
Праздничные мероприятия на Камчатке по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
© Sergey Konovalov / Министерство обороны РФ
5 из 11
Праздничные мероприятия на Камчатке по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
© Sergey Konovalov / Министерство обороны РФ
6 из 11
Праздничные мероприятия на Камчатке по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
© Sergey Konovalov / Министерство обороны РФ
7 из 11
Праздничные мероприятия на Камчатке по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
© Sergey Konovalov / Министерство обороны РФ
8 из 11
Праздничные мероприятия на Камчатке по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
© Sergey Konovalov /
9 из 11
Праздничные мероприятия на Камчатке по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
© Sergey Konovalov / Министерство обороны РФ
10 из 11
Праздничные мероприятия на Камчатке по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
© Sergey Konovalov / Министерство обороны РФ
11 из 11
Праздничные мероприятия на Камчатке по случаю Дня Военно-Морского Флота России 26 июля 2020
© Министерство обороны РФ
Затем малые ракетные корабли продемонстрировали постановку радиоэлектронных помех, тактическая группа минно-тральных кораблей провела траление и уничтожила морскую мину, малый противолодочный корабль выполнил задачи по поиску и атаке торпедой подводной лодки условного противника.
Кроме того, зрителям показали, как спецподразделения досматривают подозрительное судно и освобождают корабль, захваченный террористами.
Фрегат проекта 22350
23 июля, 03:02
ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах
8303113
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Сергей АвакянцНиколай Воскресенский (флот)Тихоокеанский флот ВМФ РоссииОлег КожемякоВладивостокКамчатский крайПриморский крайБезопасностьОбщество
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