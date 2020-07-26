Во Владивостоке и на Камчатке прошли парады в честь дня ВМФ

Экипаж на палубе одного из кораблей Тихоокеанского флота на параде в честь Дня Военно-морского флота в бухте Золотой Рог во Владивосток

Экипаж на палубе одного из кораблей Тихоокеанского флота на параде в честь Дня Военно-морского флота в бухте Золотой Рог во Владивосток

ВЛАДИВОСТОК/ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 июл — РИА Новости. На Камчатке и во На Камчатке и во Владивостоке прошли парады в честь Дня Военно-Морского Флота, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский

Впервые в новейшей истории Тихоокеанского флота смотр кораблей прошел в бухте Золотой Рог. На военном судне-музее "Красный вымпел", находящемся на вечной стоянке у набережной, и на подлодке-музее С-56 состоялась церемония подъема флагов.

Олег Кожемяко. Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц обошел парадный строй на катере "Ураган" и поздравил экипажи кораблей с праздником. Затем с борта ракетного крейсера "Варяг" он произнес поздравительную речь, в которой отметил, что флот всегда был и остается символом сильного российского государства. Военных моряков поздравил и губернатор Приморского края

На Камчатке мероприятия начались с молебна в Морском соборе Петропавловска-Камчатского . Затем командующий войсками и силами на северо-востоке России контр-адмирал Александр Юлдашев вместе с временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым возложил цветы к памятнику флотоводцу, участнику Наваринского сражения адмиралу Василию Завойко.

Сам парад начался после полуденного выстрела. Юлдашев после обхода парадной линии поднялся на борт корабля "Адмирал Невельской" и произнес торжественную речь.

Затем малые ракетные корабли продемонстрировали постановку радиоэлектронных помех, тактическая группа минно-тральных кораблей провела траление и уничтожила морскую мину, малый противолодочный корабль выполнил задачи по поиску и атаке торпедой подводной лодки условного противника.