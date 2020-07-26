В Лондоне отметили важность пересмотра обороны из-за боязни России и КНР

"На этой неделе нам напомнили об угрозе, которую представляет Россия нашей национальной безопасности, провокационным испытанием похожего на оружие снаряда со спутника, что ставит под угрозу мирное использование космоса ... Но Россия не одна. Китай также разрабатывает наступательное космическое оружие, и оба государства наращивают свой потенциал", - написал Уоллес в письме в газете Telegraph.