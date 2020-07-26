В Китае за сутки выявили 46 случаев COVID-19

ПЕКИН, 26 июл — РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил 46 новых случаев коронавируса и 68 бессимптомных носителей, из больниц выписали 19 пациентов, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что из 46 новых случаев 35 — локальные, (22 — в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, 13 — в провинции Ляонин), остальные 11 — ввозные.
Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлены 83 830 случаев коронавирусной инфекции, 78 908 человек выздоровели, 288 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев — 2045, выздоровели 1963 человека.
С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки их выявлено 68, из них восемь — ввозные, остальные 60 — локальные, из карантина выпустили десять человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 292 бессимптомных носителя, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.